İŞKUR personel alımları son hızı ile devam ediyor. 3.500 TL arasında maaşlar ile onlarca ilde personel alımları devam edecek. İŞKUR e-şubelerinden ya da İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular ile gerekli şartları yerine getirmeleri koşulları ile alımlar devam edecek. İŞKUR üzerinde kayıtlı olan binlerce işsizin mesleki deneyim edebilmeleri ile beraber teorik eğitimlerini tamamladıkları meslekler içerisinde uygulamalı olarak devam etmeleri - çalışma ortamlarına daha iyi bir şekilde uyumun sağlanması şartları ile beraber düzenlenmiş programlar bütünüdür. İŞKUR açık ilanlarına nasıl başvuru adımları yapılır soruları da ön planda yer alıyor.
İlkokul mezunu 3.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor…
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.