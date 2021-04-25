İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinden itfiaye eri alımı için başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlara da yer verilen resmi açıklamada, başvuru yapacak adayların KPSS'ye girmiş olması gerektiği, en az ortaöğretim mezunu olması gerektiği, B sınıfı sürücü belgesinin yanı sıra diğer genel ve özel şartları da yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. İBB'den ilgili alıma dair yapılan açıklamada , başvurularla ilgili, "Sınava girmek isteyen adaylar, 25/5/2021 – 1/6/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir" denildi.
Ortaöğretim, önlisans, lisans yüzlerce itfaiye eri alımı özel şartları ve başvuru tarihleri
Ortaöğretim, önlisans, lisans yüzlerce itfaiye eri alımı özel şartları ve başvuru tarihleri