İBB'nin 541 itfaiye eri alımı yapılacağına ilişkin resmi duyuru, geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanmış, ilgili duyuruda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır" denilmişti. İtfaiyeci olmak için bazı şartları gerçekleştirmek ve bazı aşamaları aşmak gereklidir. Tüm bu koşulları, İtfaiye eri nedir, nasıl olunur sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Ortaöğretim, önlisans, lisans yüzlerce itfaiye eri alımı özel şartları ve başvuru tarihleri
Ortaöğretim, önlisans, lisans yüzlerce itfaiye eri alımı özel şartları ve başvuru tarihleri