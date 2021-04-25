İstanbul Rumeli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

İşte İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, DVD, USB ortamında iletilebilir.)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

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