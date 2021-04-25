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    • Memurlar
    • 26.04.2021 08:26
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    • 26.04.2021 08:26
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    işçi alımı Nisan 2021 kadrolar ve maaşlar: İŞKUR'da 61.140 ilanla işçi alımı var! Anında başvurun

    Yeni ayın ilk günleriyle birlikte aracılığıyla duyurulan ilanlara göre çeşitli sektörlerde acil 61.140 ilanla işçi alımı yapılacağı bilgisine yer verildi. Kendi sektörünüz ya da diğer sektörlerdeki işlere kolaylıkla başvuru yapılabiliyorsunuz. 2020 yılında (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanan ilanları aracılığıyla 865 binden fazla kişi işine kavuştu. Son olarak kurumun sitesinde yer alan bilgilere göre 61.140 ilanla işçi aranıyor ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Aşağıdaki linkten siteye girip mesleğinizi yazarak mevcut ilanları inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Nisan 2021 İŞKUR işçi alımı kadrolar ve maaşlar: İŞKUR'da 61.140 ilanla işçi alımı var!

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni işçi ve personel alımı ilanları yayımlandı. Kurumun internet sitesi üzerinden yeni işçi ve personel alımı ilanları duyurulmaya devam ederken iş arayışı olanlar yeni ilanlara odaklandı. Geçtiğimiz yıl kamu ve özel sektör için duyurulan ilanlarla 865 binden fazla vatandaş aradığı işe kavuşmuştu. Nisan ayı ile birlikte iş arayanlar tek tek son duyurulan ilanları incelemeye ve kendi alanındaki işlere başvurmaya başladı. İŞKUR'da şu an 61.140 ilanla çeşitli kadrolara acil işçi aranıyor. Aradığınız iş bölümüne göre İŞKUR ilan sayfasına çalıştığınız mesleği yazarak aradığı alanla ilgili ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

    NASIL BAŞVURULUYOR?

    Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

    Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
    * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
    * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

        Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

        Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

        Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

        İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

        Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

        Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

        İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır

        İŞKUR Nedir?

        İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.
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        Haberler Memurlar İŞKUR işçi alımı Nisan 2021 kadrolar ve maaşlar: İŞKUR'da 61.140 ilanla işçi alımı var! Anında başvurun