Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni işçi ve personel alımı ilanları yayımlandı. Kurumun internet sitesi üzerinden yeni işçi ve personel alımı ilanları duyurulmaya devam ederken iş arayışı olanlar yeni ilanlara odaklandı. Geçtiğimiz yıl kamu ve özel sektör için duyurulan ilanlarla 865 binden fazla vatandaş aradığı işe kavuşmuştu. Nisan ayı ile birlikte iş arayanlar tek tek son duyurulan ilanları incelemeye ve kendi alanındaki işlere başvurmaya başladı. İŞKUR'da şu an 61.140 ilanla çeşitli kadrolara acil işçi aranıyor. Aradığınız iş bölümüne göre İŞKUR ilan sayfasına çalıştığınız mesleği yazarak aradığı alanla ilgili ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.