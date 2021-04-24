İBB 541 itfaiye eri alımı başvuru şartları nelerdir? İBB itfaiye eri alımı başvuru nasıl yapılır?

İBB itfaiye eri alımı başvuru şartları nelerdir? İBB 541 itfaiye eri alımı başvuru nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine 541 itfaiye eri alınacağı duyuruldu. Belediye bünyesine alınacak personeller hakkında bilgiler verildi. Peki, İBB itfaiye eri alımı başvuru nasıl yapılır?
İBB İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi istihdam edilmek üzere itfaiye eri alımı gerçekleştirilecek.
İBB personel alımı ilanında, en az lise mezunu olma ve KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranıyor.
İBB tarafından yayımlanan ilanda şunlar kaydedildi:
''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır.''
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.