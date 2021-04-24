Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 24.04.2021 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2021 10:24
    ABONE OL

    284 bin kişi işine kavuştu! acil 68.245 personel arıyor! Nisan İŞKUR işçi alımı ilan, kadro ve maaşları...

    Yeni ilanlar sayesinde binlerce kişinin iş bulmasına aracı olan yeni istihdamlar sağlıyor. İŞKUR iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol alıyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana yaklaşık 284 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 68 bin 245 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 12 bin 752 kişiyle beden işçiliği yer aldı. Bin 36 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 19 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. İşte Nisan ayı İŞKUR işçi alımı ilan, kadro ve maaşları...

    takvim.com.tr
    İŞKUR üzerinden acil 68.245 personel aranıyor!

    Bu yılın ilk gününden itibaren 284 bin kişi işine kavuştu. İŞKUR üzerinden acil 68.245 personel aranıyor! Nisan İŞKUR işçi alımı ilan, kadro ve maaşları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla Nisan ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2021 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 284 binden fazla vatandaş aradığı işe kavuştu. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 68.245 bin üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

    NASIL BAŞVURULUYOR?

    Özel sektör; acilen bin 805 makineci (dikiş), bin 516 temizlik görevlisi, bin 372 gazaltı kaynakçısı, bin 328 turizm ve otelcilik elemanı, bin 284 satış danışmanı arıyor.

    Bin 36 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 19 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.

    Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

    Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
        * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

        Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

        Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

        Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

        İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

            Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

            Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Memurlar 284 bin kişi işine kavuştu! İŞKUR acil 68.245 personel arıyor! Nisan İŞKUR işçi alımı ilan, kadro ve maaşları...