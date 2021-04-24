Bu yılın ilk gününden itibaren 284 bin kişi işine kavuştu. İŞKUR üzerinden acil 68.245 personel aranıyor! Nisan İŞKUR işçi alımı ilan, kadro ve maaşları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla Nisan ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2021 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 284 binden fazla vatandaş aradığı işe kavuştu. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 68.245 bin üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektör; acilen bin 805 makineci (dikiş), bin 516 temizlik görevlisi, bin 372 gazaltı kaynakçısı, bin 328 turizm ve otelcilik elemanı, bin 284 satış danışmanı arıyor.