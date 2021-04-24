Bu yılın ilk gününden itibaren 284 bin kişi işine kavuştu. İŞKUR üzerinden acil 68.245 personel aranıyor! Nisan İŞKUR işçi alımı ilan, kadro ve maaşları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla Nisan ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2021 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 284 binden fazla vatandaş aradığı işe kavuştu. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 68.245 bin üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektör; acilen bin 805 makineci (dikiş), bin 516 temizlik görevlisi, bin 372 gazaltı kaynakçısı, bin 328 turizm ve otelcilik elemanı, bin 284 satış danışmanı arıyor.
Bin 36 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 19 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.