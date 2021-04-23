Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin veterinerlik bölümünde görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

İşte Kastamonu Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler

Genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1. Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Müracaat Formu(*)

2. Özgeçmiş

3. Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)

4. Lisans Transkripti (Aslı veya onaylı sureti)

5. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın