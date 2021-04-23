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    • Memurlar
    • 23.04.2021 11:29
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    • 23.04.2021 11:29
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    öğretim görevlisi alımı yapacak! İlan yayınlandı

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Eklenen ilanlar arasında 'nin 3 öğretim görevlisi alım ilanı da yer aldı.

    Kastamonu Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin veterinerlik bölümünde görevlendirileceği de açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

    İşte Kastamonu Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler
    Genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.
    1. Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Müracaat Formu(*)
    2. Özgeçmiş
    3. Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
    4. Lisans Transkripti (Aslı veya onaylı sureti)
    5. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
    6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Memurlar Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak! İlan yayınlandı