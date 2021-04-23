Belediyeler farklı zamanlarda ve farklı amaçlarla sözleşmeli personel alımı yapmaktadır. Bu kapsamda belediyelerde tam veya kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek isteyen kişilerde araştırmalar yürütmektedir. Konuyla ilgili tüm çerçeve ve ayrıntılar 5393 sayılı Belediye Kanununda düzenlenmiştir. 6 belediyeye itfaiye eri ve zabıta memuru unvanlarında toplam 937 açıktan memur alımı yapılacak. Son günlerde art arda yayımlanan zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarına dün yayımlanan İBB 541 itfaiye er alımı da eklenirken, toplamda 6 belediyeye 937 itfaiye eri ve zabıta memuru alınacağı kaydedildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 171 Memur Alımı Yapılacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne en az lise mezunlarından açıktan memur alımı yapılacak. İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvurular 24 Mayıs'ta başlayacak, 27 Mayıs'a kadar sürecek. Başvuru işlemlerinin şahsen yapılacağı resmi duyuruda, başvuru yapacak adayların ilgili alım için belirlenen özel ve genel şartları dikkatle incelemesi gerektiği belirtildi.
İBB 541 İtfaiye Eri Alımı Yapacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne en az lise mezunlarından KPSS 60 puan şartını yerine getiren adaylardan 541 itfaiye eri alımı yapılacak. İBB resmi duyurusunda başvurularla ilgili, "Sınava girmek isteyen adaylar, 25/5/2021 – 1/6/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir" denildi.