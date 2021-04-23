Belediyelerde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alımı

Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlarda kadrolara uygun olarak yıllık sözleşme yapılma yolu ile alanında uzman teknik personeller istihdam edilmektedir. Bu kapsamda istihdam edilebilecek unvanlar uzmanlık isteyen personellerdir. Çevre, teknik, sağlık, veterinerlik, hukuk, bilişim, ekonomi, iletişim, AR-GE, eğitim, danışmanlık, mimar, mühendis, avukat, şehir planlama, bölge planlama, programcı, kimyager, fizikçi, jeolog, hidrolog, eğitmen, kameraman, biyolog, sosyolog, kaptan, pilot, matematikçi, eczacı, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, antropolog, kütüphaneci, ekonomist gibi uzmanlar, teknik personeller istihdam yıllık sözleşme ile istihdam edilebilir.

Tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilirken personelin alınacağı kadroya ilişkin yeterlilikleri taşıyıp taşımadığına bakılır. İlgili personel tarafından yürütülecek hizmetlerle ilgili boş kadrolara atama yapılmaz. İlgili kişiye ödenecek maaş miktarı aynı unvandaki kadroların 1/1 seviyesindeki olan personellere yapılan büyün maaş ödemelerinin toplam net tutarı en çok %25 fazlası olmaktadır. Ayrıca belediye meclisi kararı ile personellerin maaşları belirlenmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl sözleşmeli personellerin unvanlarına ilişkin ücret tavanları ve ek ödeme miktarları belirlenmektedir. Ayrıca yine söz konusu belediye meclisinin vereceği kararla belirlenen tavan aşılmamak üzere ücret belirlenebilir. Alınacak personellerin unvanlarına bakanlıklarca sınır getirilebilir. Ancak personel alımı belediyeler tarafından yapılır. Personellerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununca 4/B sözleşmeli personel alımında aranacak şartları taşıyan personeller istihdam edilebilir. Ayrıca gereken öğrenim şartlarını taşımaları da personellerin alımında son derece önemlidir.

Belediyelere sözleşmeli personel alımı Kamu Personeli Seçme Sınavından puan alma şartına veya diğer sınavlardan alınacak puanlara bağlı değildir. Lakin bazı belediyeler personel alımı yaparken sözlü, yazılı veya uygulamalı sınav yapabilir. Ayrıca sınavsız yapılacak personel alımları bazen duyurusuz yapılabilirken sınav yapılması durumunda duyuru yapılması gerekir. Bu nedenle personel alımlarının takibi son derece önemlidir.