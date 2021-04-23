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    • Memurlar
    • 23.04.2021 08:53
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    • 23.04.2021 08:56
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    Farklı belediyelere 900'den fazla başvuru şartları! (Lise, önlisans ve lisans zabıta memuru ve itfaiye eri alımları)

    Türkiye'de 81 ilde ve bu illerin ilçelerinde faaliyet gösteren yüzlerce belediye bulunmaktadır. Belediyeler bünyesinde ise binlerce personel istihdam edilmektedir. Kamu hizmetlerinin aksamadan verilebilmesi için bu personeller kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda ülkedeki yüzlerce belediyede ve belediyelere bağlı kuruluşlarda farklı unvan ve kadrolarda kısmi ve tam zamanlı sözleşmeli personeller almaktadır. Bu bağlamda , , , , ve 'nin alımları dikkat çekiyor. İşte lise, önlisans ve lisans zabıta memuru ve itfaiye eri alımları başvuru şartları

    takvim.com.tr
    900'den fazla açıktan memur alımı! Zabıta ve itfaiye eri alımları...

    Belediyeler farklı zamanlarda ve farklı amaçlarla sözleşmeli personel alımı yapmaktadır. Bu kapsamda belediyelerde tam veya kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek isteyen kişilerde araştırmalar yürütmektedir. Konuyla ilgili tüm çerçeve ve ayrıntılar 5393 sayılı Belediye Kanununda düzenlenmiştir. 6 belediyeye itfaiye eri ve zabıta memuru unvanlarında toplam 937 açıktan memur alımı yapılacak. Son günlerde art arda yayımlanan zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarına dün yayımlanan İBB 541 itfaiye er alımı da eklenirken, toplamda 6 belediyeye 937 itfaiye eri ve zabıta memuru alınacağı kaydedildi.

    Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 171 Memur Alımı Yapılacak

    Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne en az lise mezunlarından açıktan memur alımı yapılacak. İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvurular 24 Mayıs'ta başlayacak, 27 Mayıs'a kadar sürecek. Başvuru işlemlerinin şahsen yapılacağı resmi duyuruda, başvuru yapacak adayların ilgili alım için belirlenen özel ve genel şartları dikkatle incelemesi gerektiği belirtildi.

    İBB 541 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne en az lise mezunlarından KPSS 60 puan şartını yerine getiren adaylardan 541 itfaiye eri alımı yapılacak. İBB resmi duyurusunda başvurularla ilgili, "Sınava girmek isteyen adaylar, 25/5/2021 – 1/6/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir" denildi.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 100 Memur Alınacak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne KPSS En Az 60 Puan Şartıyla 100 Memur Alımı Yapılacak. Resmi duyuruda alımla ilgili, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, alımların itfaiye eri kadroları için yapılacağı, başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartları ve KPSS en az 60 puan şartını da yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

        Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

        Şişli Belediye Başkanlığı'nın zabıta memuru alımı başvuruları 19 Nisan'da başlayacak. İstanbul Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyeye lisans mezunlarından, B sınıfı ehliyet sahibi ya da A2 Motosiklet ehliyeti sahibi KPSS en az 70 puan şartını yerine getiren adaylardan 50 zabıta memuru alınacağı bildirilmiş, başvuruların 19 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında alınacağı vurgulandı.

        Üsküdar Belediyesi 45 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

        İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı'na 45 zabıta memuru alımı için başvuru işlemleri 26 Nisan'da başlayacak, 30 Nisan'da sona erecek.

        Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne 30 Zabıta Memuru Alınacak

        Gaziosmanpaşa Belediye Başkankığı'na 30 zabıta memuru alımı yapılacağına ilişkin resmi duyuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi sayfasından yayımlandı. İlgili duyuruda, başvuru yapacak adayların KPSS en az 70 puan şartının yanı sıra diğer başvuru genel ve özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.İlgili duyuruda, başvuru yapacak adayların KPSS en az 70 puan şartının yanı sıra diğer başvuru genel ve özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Başvuruların 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında

            Belediyelerde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alımı

            Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlarda kadrolara uygun olarak yıllık sözleşme yapılma yolu ile alanında uzman teknik personeller istihdam edilmektedir. Bu kapsamda istihdam edilebilecek unvanlar uzmanlık isteyen personellerdir. Çevre, teknik, sağlık, veterinerlik, hukuk, bilişim, ekonomi, iletişim, AR-GE, eğitim, danışmanlık, mimar, mühendis, avukat, şehir planlama, bölge planlama, programcı, kimyager, fizikçi, jeolog, hidrolog, eğitmen, kameraman, biyolog, sosyolog, kaptan, pilot, matematikçi, eczacı, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, antropolog, kütüphaneci, ekonomist gibi uzmanlar, teknik personeller istihdam yıllık sözleşme ile istihdam edilebilir.

            Tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilirken personelin alınacağı kadroya ilişkin yeterlilikleri taşıyıp taşımadığına bakılır. İlgili personel tarafından yürütülecek hizmetlerle ilgili boş kadrolara atama yapılmaz. İlgili kişiye ödenecek maaş miktarı aynı unvandaki kadroların 1/1 seviyesindeki olan personellere yapılan büyün maaş ödemelerinin toplam net tutarı en çok %25 fazlası olmaktadır. Ayrıca belediye meclisi kararı ile personellerin maaşları belirlenmektedir.

            Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl sözleşmeli personellerin unvanlarına ilişkin ücret tavanları ve ek ödeme miktarları belirlenmektedir. Ayrıca yine söz konusu belediye meclisinin vereceği kararla belirlenen tavan aşılmamak üzere ücret belirlenebilir. Alınacak personellerin unvanlarına bakanlıklarca sınır getirilebilir. Ancak personel alımı belediyeler tarafından yapılır. Personellerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununca 4/B sözleşmeli personel alımında aranacak şartları taşıyan personeller istihdam edilebilir. Ayrıca gereken öğrenim şartlarını taşımaları da personellerin alımında son derece önemlidir.

            Belediyelere sözleşmeli personel alımı Kamu Personeli Seçme Sınavından puan alma şartına veya diğer sınavlardan alınacak puanlara bağlı değildir. Lakin bazı belediyeler personel alımı yaparken sözlü, yazılı veya uygulamalı sınav yapabilir. Ayrıca sınavsız yapılacak personel alımları bazen duyurusuz yapılabilirken sınav yapılması durumunda duyuru yapılması gerekir. Bu nedenle personel alımlarının takibi son derece önemlidir.
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            Haberler Memurlar Farklı belediyelere 900'den fazla memur alımı başvuru şartları! (Lise, önlisans ve lisans zabıta memuru ve itfaiye eri alımları)