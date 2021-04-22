İŞKUR aşina olunduğu üzere iş aramakta olan vatandaşlara en büyük takviyeyi yapan ve işletmelere yönlendirerek iş bulmak isteyen kişilere yardım eden bir devlet kurumudur. Ara ara alım bültenleri veren İŞKUR'dan yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalara göre 67.869 alım yapılacağı duyurulurken pek çok vatandaş merakını internet üzerinden araştırma yaparak gidermeye çalıştı. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İşte İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız personel alımı şartları...
67.869 personel alımı yapılacak
Yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 67.869 personel alımı yapılacağı belirtilirken bazı meslek grupları ön planda tutuldu. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.
İŞKUR'un personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?
50 bin çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR açıklamalarında,
Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi
Temizlik Görevlisi: 1354 kişi
Ön Muhasebeci: 1134 kişi
Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi
Makineci (Dikiş): 1068 kişi
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi
Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi
Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi