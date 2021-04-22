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    • Memurlar
    • 22.04.2021 11:35
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    • 22.04.2021 11:35
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    Bursa memur ve zabıta alımı yapacak! İşte şartlar

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında Bursa'daki 'ne 5 memur, 10 zabıta memuru alım ilanı da yer aldı.

    Bursa'daki o belediye memur ve zabıta alımı yapacak

    Bursa'da bulunan tarafından yapılan açıklamada, kurumda görevlendirilmek üzere 5 memur, 10 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak memur ve zabıta memurlarının kadın/erkek karışık olarak alınacağı açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen şartlar da belirtildi.

    İşte Osmangazi Belediyesi memur ve zabıta alım ilanı başvurusu için aranan şartlar:
    İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin
    (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
    a) Türk vatandaşı olmak,
    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
    f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
    g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

    İlanla ilgili bütün detaylar için tıklayın

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    Haberler Memurlar Bursa Osmangazi Belediyesi memur ve zabıta alımı yapacak! İşte şartlar