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    • Memurlar
    • 22.04.2021 08:17
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    • 22.04.2021 08:17
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    Yüzlerce personel alımı yapılacak Peş peşe açıklandı! (memur, büro personeli, sekreter, sağlık personeli başvuru şartları)

    , , , , tarafından yayımlanan ilanlarla ilgili kurumlara 291 yeni personel alımı yapılacak. Memurlar iş olarak birçok farklı pozisyonda çalışmaktadırlar. Fakat Türkiye üzerindeki memurların birçok kısmı diplomatik yazı işleri ile ilgilenmektedir. Bu işler kısaca şu demektir. Yani kurumlar arası yazışmalar, tapu, kadastro işlemleri gibi durumları çözüme kavuşturmalar olabilir. Son zamanlarda gelişen teknoloji ile bu yazı işleri yerini üstün teknoloji bilgisayarlara bırakmıştır.

    takvim.com.tr
    Yüzlerce personel alımı yapılacak! Memur, büro personeli, sekreter...

    Adaylar, ilgili ilanlara kurumların resmi sayfalarından erişebileceği gibi, alımlara dair detaylara aşağıdaki sayfalardan erişerek başvuru genel ve özel şartları ile başvuru tarihleri hakkında fikir sahibi olabilirler. Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez. Devlet memurluğuna geçişte aranan KPSS sınavına ek olarak en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı da mevcuttur.

    TBMM 10 Memur Alımı Yapacak

    TBMM'ye memur alımı yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, Osmanlıca Arşiv belgelerinin tespiti, çeviri, düzenlemesi ve verilecek diğer görevler için 10 memur alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru işlemlerini 19 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirebileceği kaydedildi.

    Türkiye Ulusal Ajansı'na 80 Personel Alımı Yapılacak

    Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na (Türkiye Ulusal Ajansı) yazılı ve sözlü sınavla 58 uzman yardımcısı, 2 avukat, 15 büro görevlisi, 5 sekreter alımı yapılacak.Başvurular 26 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Resmi duyuruda başvurularla ilgili, "Başvurular, Ajansın https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. " denildi.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 100 Memur Alınacak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne KPSS En Az 60 Puan Şartıyla 100 Memur Alımı (İtfaiye Eri) Yapılacak. Resmi duyuruda alımla ilgili, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, alımların itfaiye eri kadroları için yapılacağı, başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartları ve KPSS en az 60 puan şartını da yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

        Kafkas Üniversitesi'ne 58 sözleşmeli sağlık personeli alınacak ( Başvurular 19 Nisan'da Başladı)

        Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nce yayımlanan duyuruda, üniversiteye en az lise mezunu sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı belirtilirken, hemşire, ebe, eczacı, röntgen teknisyeni unvanlarında gerçekleşecek alıma başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirlenen özel şartları da yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne En Az Ortaöğretim Düzeyinden Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak (43 Yeni Personel)

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağına ilişkin resmi duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili duyuruda, sözleşmeli hemşire ve diğer sağlık personeli unvanlarında alım yapılacağına dikkat çekilirken, başvuruların şahsen yapılacağı belirtildi. Başvuru işlemleriyle ilgili, "Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu nitelik kodunu belirtecektir. Birden fazla nitelik koduna başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir. Posta, fax,veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir." denildi.

            Memur Alım Şartları Nelerdir?

            Devlet memuru olabilmek için geçerli sınav KPSS'dir.

            KPSS sınavları öğrenim derecesine göre ikiye ayrılmaktadır.
            Birincisi ön lisans ve ortaöğretim olarak yapılmaktadır.
            İkincisi ise lisans mezunlarını kapsamaktadır.
            Ön lisans ve ortaöğretim kpss sınavları iki yılda bir gerçekleşirken, lisans mezunları için her yıl düzenlenmektedir.
            Devlet memuru olmak için KPSS puanından en az 70 puan almak gerekiyor.
            75 puan alıp ataması gerçekleşmeyen adaylarda vardır.
            Böyle olmasının en temel sebebi ise alım gerçekleşen ilgili bölümler için başvuru yapan adayların puanlarının en yüksekten en aza kadar listelenmesidir. Örneğin; Adalet bakanlığının yaptığı açıklamaya göre 10 kişinin alınacağı birime 15 adayın başvuru yaptığını düşünelim. Aralarında 85-90 puan olan adaylar fazla olduğundan 75 puan alan aday sıralamaya giremediğinden ataması devlet memuru olması gerçekleşemez. KPSS puanı 70 ve üzeri olan adayların devlet memurluğu için mülakattan başarı ile geçmeleridir.
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            Haberler Memurlar Yüzlerce personel alımı yapılacak Peş peşe açıklandı! (memur, büro personeli, sekreter, sağlık personeli başvuru şartları)