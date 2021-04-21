Yüzlerce personel alımı yapılacak Peş peşe açıklandı! (memur, büro personeli, sekreter, sağlık personeli başvuru şartları)

Memur Alım Şartları Nelerdir?

Devlet memuru olabilmek için geçerli sınav KPSS'dir.

KPSS sınavları öğrenim derecesine göre ikiye ayrılmaktadır.

Birincisi ön lisans ve ortaöğretim olarak yapılmaktadır.

İkincisi ise lisans mezunlarını kapsamaktadır.

Ön lisans ve ortaöğretim kpss sınavları iki yılda bir gerçekleşirken, lisans mezunları için her yıl düzenlenmektedir.

Devlet memuru olmak için KPSS puanından en az 70 puan almak gerekiyor.

75 puan alıp ataması gerçekleşmeyen adaylarda vardır.

Böyle olmasının en temel sebebi ise alım gerçekleşen ilgili bölümler için başvuru yapan adayların puanlarının en yüksekten en aza kadar listelenmesidir. Örneğin; Adalet bakanlığının yaptığı açıklamaya göre 10 kişinin alınacağı birime 15 adayın başvuru yaptığını düşünelim. Aralarında 85-90 puan olan adaylar fazla olduğundan 75 puan alan aday sıralamaya giremediğinden ataması devlet memuru olması gerçekleşemez. KPSS puanı 70 ve üzeri olan adayların devlet memurluğu için mülakattan başarı ile geçmeleridir.