Yüzlerce personel alımı yapılacak Peş peşe açıklandı! (memur, büro personeli, sekreter, sağlık personeli başvuru şartları)

Adaylar, ilgili ilanlara kurumların resmi sayfalarından erişebileceği gibi, alımlara dair detaylara aşağıdaki sayfalardan erişerek başvuru genel ve özel şartları ile başvuru tarihleri hakkında fikir sahibi olabilirler. Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez. Devlet memurluğuna geçişte aranan KPSS sınavına ek olarak en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı da mevcuttur.
TBMM 10 Memur Alımı Yapacak
TBMM'ye memur alımı yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, Osmanlıca Arşiv belgelerinin tespiti, çeviri, düzenlemesi ve verilecek diğer görevler için 10 memur alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru işlemlerini 19 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirebileceği kaydedildi.
Türkiye Ulusal Ajansı'na 80 Personel Alımı Yapılacak
Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na (Türkiye Ulusal Ajansı) yazılı ve sözlü sınavla 58 uzman yardımcısı, 2 avukat, 15 büro görevlisi, 5 sekreter alımı yapılacak.Başvurular 26 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Resmi duyuruda başvurularla ilgili, "Başvurular, Ajansın https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. " denildi.