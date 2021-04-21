Peş peşe açıklandı! Yüzlerce personel alımı yapılacak (memur, büro personeli, sekreter, sağlık personeli başvuru şartları)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Türkiye Ulusal Ajansı , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanlarla ilgili kurumlara 291 yeni personel alımı yapılacak. Memurlar iş olarak birçok farklı pozisyonda çalışmaktadırlar. Fakat Türkiye üzerindeki memurların birçok kısmı diplomatik yazı işleri ile ilgilenmektedir. Bu işler kısaca şu demektir. Yani kurumlar arası yazışmalar, tapu, kadastro işlemleri gibi durumları çözüme kavuşturmalar olabilir. Son zamanlarda gelişen teknoloji ile bu yazı işleri yerini üstün teknoloji bilgisayarlara bırakmıştır.
TBMM 10 Memur Alımı Yapacak
TBMM'ye memur alımı yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, Osmanlıca Arşiv belgelerinin tespiti, çeviri, düzenlemesi ve verilecek diğer görevler için 10 memur alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru işlemlerini 19 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirebileceği kaydedildi.
Türkiye Ulusal Ajansı'na 80 Personel Alımı Yapılacak
Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na (Türkiye Ulusal Ajansı) yazılı ve sözlü sınavla 58 uzman yardımcısı, 2 avukat, 15 büro görevlisi, 5 sekreter alımı yapılacak.Başvurular 26 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Resmi duyuruda başvurularla ilgili, "Başvurular, Ajansın https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. " denildi.