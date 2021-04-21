İŞKUR'un vatandaşlara sunduğu iş alanlarından bir tanesi olan ev ortamında ambalajlama işi, yeni tip koronavirüs salgın sürecinde en çok rağbet gören işlerden bir tanesi oldu. İnsanların konutta kalması gereken ve bir hayli sektörün konuttan, uzaktan çalışmaya yöneldiği bugünlerde İŞKUR'un sağladığı bu iş ihtimalinden faydalanmak isteyen vatandaşlar da İŞKUR evde ambalajlama işi Nisan 2021 müracaat nasıl yapılır? İŞKUR müracaat koşulları hakkında detayları oldukça merak ediyor. İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ NİSAN 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR tarafından özellikle ev hanımlarının istihdamını sağlama ve kendi ekonomik güçlerini elde etme adına sundukları hizmetlerden bir tanesi olan evde paketleme işi birçok insanın ilgisini çekiyor. Yalnızca ev hanımları değil ek gelir elde etmek isteyen kişilerin de sıklıkla başvurduğu, evden yapılan işler kategorisinde;
Kına Paketleme
Nikah Şekeri Paketleme
Boncuk Dizme
Çatal Kaşık Bıçak Paketleme
Lokanta Mendili Katlama
Davetiye Zarflama
gibi işler mevcuttur. Sigorta imkanı sunmayan bu işlerde ekstra yemek ücreti veya yol ücreti gibi yan haklar da söz konusu değildir.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ İLANLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
İlk olarak İŞKUR sayfanıza üye olmanız veya e-devlet üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. E-devlet şifresini PTT den 4 TL karşılığında alabiliyorsunuz. Eğer daha önceden aldıysanız buna hiç gerek kalmadan https://esube.iskur.gov.tr/ sayfasına e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz. Burada ilk açılan ekranda iş arayan kısmındaki Giriş butonuna basmanız gerekmektedir. Giriş butonuna bastıktan sonra çıkacak olan ekranda ya İŞKUR üyeliği ile devam etmek ya da e-devlet üzerinden giriş yapmak gerekecek.