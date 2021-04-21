İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ NİSAN 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR tarafından özellikle ev hanımlarının istihdamını sağlama ve kendi ekonomik güçlerini elde etme adına sundukları hizmetlerden bir tanesi olan evde paketleme işi birçok insanın ilgisini çekiyor. Yalnızca ev hanımları değil ek gelir elde etmek isteyen kişilerin de sıklıkla başvurduğu, evden yapılan işler kategorisinde;

Kına Paketleme

Nikah Şekeri Paketleme

Boncuk Dizme

Çatal Kaşık Bıçak Paketleme

Lokanta Mendili Katlama

Davetiye Zarflama

gibi işler mevcuttur. Sigorta imkanı sunmayan bu işlerde ekstra yemek ücreti veya yol ücreti gibi yan haklar da söz konusu değildir.