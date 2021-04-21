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    • Memurlar
    • 22.04.2021 08:11
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    • 22.04.2021 08:11
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    evde paketleme işi Nisan 2021 başvuru nasıl yapılır? Binlerce lira kazanılıyor! İŞKUR başvuru şartları

    () tarafından alım yapılan alanlardan bir tanesi de evde paketleme işi. Özellikle pandemi sürecinde oldukça rağbet gören evde paketle işinde çalışmak isteyen vatandaşlar, İşkur evde paketleme işi Nisan 2021 başvuru nasıl yapılır? İşkur başvuru şartları konularını araştırıyor. İlk olarak İŞKUR sayfanıza üye olmanız veya e-devlet üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. E-devlet şifresini den 4 TL karşılığında alabiliyorsunuz. Eğer daha önceden aldıysanız buna hiç gerek kalmadan https://esube.iskur.gov.tr/ sayfasına e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

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    İŞKUR evde paketleme işi Nisan 2021 başvuru nasıl yapılır? İŞKUR başvuru şartları

    İŞKUR'un vatandaşlara sunduğu iş alanlarından bir tanesi olan ev ortamında ambalajlama işi, yeni tip koronavirüs salgın sürecinde en çok rağbet gören işlerden bir tanesi oldu. İnsanların konutta kalması gereken ve bir hayli sektörün konuttan, uzaktan çalışmaya yöneldiği bugünlerde İŞKUR'un sağladığı bu iş ihtimalinden faydalanmak isteyen vatandaşlar da İŞKUR evde ambalajlama işi Nisan 2021 müracaat nasıl yapılır? İŞKUR müracaat koşulları hakkında detayları oldukça merak ediyor. İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız.

    İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ NİSAN 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    İŞKUR tarafından özellikle ev hanımlarının istihdamını sağlama ve kendi ekonomik güçlerini elde etme adına sundukları hizmetlerden bir tanesi olan evde paketleme işi birçok insanın ilgisini çekiyor. Yalnızca ev hanımları değil ek gelir elde etmek isteyen kişilerin de sıklıkla başvurduğu, evden yapılan işler kategorisinde;

    Kına Paketleme
    Nikah Şekeri Paketleme
    Boncuk Dizme
    Çatal Kaşık Bıçak Paketleme
    Lokanta Mendili Katlama
    Davetiye Zarflama

    gibi işler mevcuttur. Sigorta imkanı sunmayan bu işlerde ekstra yemek ücreti veya yol ücreti gibi yan haklar da söz konusu değildir.

    İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ İLANLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

    İlk olarak İŞKUR sayfanıza üye olmanız veya e-devlet üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. E-devlet şifresini PTT den 4 TL karşılığında alabiliyorsunuz. Eğer daha önceden aldıysanız buna hiç gerek kalmadan https://esube.iskur.gov.tr/ sayfasına e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz. Burada ilk açılan ekranda iş arayan kısmındaki Giriş butonuna basmanız gerekmektedir. Giriş butonuna bastıktan sonra çıkacak olan ekranda ya İŞKUR üyeliği ile devam etmek ya da e-devlet üzerinden giriş yapmak gerekecek.

        İş ilanları sekmesini tıkladıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş işlemi yapıldıktan sonra çıkan ekranda iş ilanları yazan sekmeyi tuşlayarak bir sonraki menüye geçmemiz gerekmektedir.

        Daha sonra ise çalışma yapacağınız il/ilçe seçmeniz gerekmektedir. Asıl önemli olan kısım ise hangi mesleği seçmeniz gerektiğidir. O sekmeye evde çalışmak yazarsanız konu ile alakasız iş ilanları gelir. Oraya yazmanız gereken paketleme iş ilanları diye aratmanız olacaktır. Çıkan iş ilanlarından kendinize uygun olan firmayı seçmeniz gerekmektedir. İş verenlerin hepsi açık adreslerini ve iletişim bilgilerini ilanlarında belirtirler. Belirtilen bu iletişim bilgileri ile irtibata geçip kendinize evde iş imkanı sunabilirsiniz.

        EVDE PAKETLEME İŞİ MAAŞI, NE KADAR KAZANIRIM?

        Evde paketleme işi maaş değil yevmiye usulü ya da haftalık olarak ödemesi yapılan bir iştir. Genellikle paket başı ücret hesaplanır. Örneğin kına paketleme işinde, paket başına belli bir ücret belirlenir ve sizin yaptığınız paket sayısı ile o ücret çarpılır. İşverenin size ödemesi gereken miktar, işte bu çarpımın sonucu kadardır.

        İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI

        İşkur'un sunduğu iş imkanlarından faydalanabilmek için İşkur'da kaydınızın olması gerekmektedir.

        İŞKUR İŞ ARAYAN KAYDI OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN

        İş arayanların İşkur'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

            Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama

            İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

            • Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

            • Çalışma yeri bilginizi girin.

            • Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

            • İşyeri türünü seçin.

            • Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).

            • İşyeri unvanını girin.

            • Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.

            Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.
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