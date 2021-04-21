İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından alım yapılan alanlardan bir tanesi de evde paketleme işi. Özellikle pandemi sürecinde oldukça rağbet gören evde paketle işinde çalışmak isteyen vatandaşlar, İşkur evde paketleme işi Nisan 2021 başvuru nasıl yapılır? İşkur başvuru şartları konularını araştırıyor. İlk olarak İŞKUR sayfanıza üye olmanız veya e-devlet üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. E-devlet şifresini PTT den 4 TL karşılığında alabiliyorsunuz. Eğer daha önceden aldıysanız buna hiç gerek kalmadan https://esube.iskur.gov.tr/ sayfasına e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ NİSAN 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR tarafından özellikle ev hanımlarının istihdamını sağlama ve kendi ekonomik güçlerini elde etme adına sundukları hizmetlerden bir tanesi olan evde paketleme işi birçok insanın ilgisini çekiyor. Yalnızca ev hanımları değil ek gelir elde etmek isteyen kişilerin de sıklıkla başvurduğu, evden yapılan işler kategorisinde;
Kına Paketleme
Nikah Şekeri Paketleme
Boncuk Dizme
Çatal Kaşık Bıçak Paketleme
Lokanta Mendili Katlama
Davetiye Zarflama
gibi işler mevcuttur. Sigorta imkanı sunmayan bu işlerde ekstra yemek ücreti veya yol ücreti gibi yan haklar da söz konusu değildir.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ İLANLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
İlk olarak İŞKUR sayfanıza üye olmanız veya e-devlet üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. E-devlet şifresini PTT den 4 TL karşılığında alabiliyorsunuz. Eğer daha önceden aldıysanız buna hiç gerek kalmadan https://esube.iskur.gov.tr/ sayfasına e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz. Burada ilk açılan ekranda iş arayan kısmındaki Giriş butonuna basmanız gerekmektedir. Giriş butonuna bastıktan sonra çıkacak olan ekranda ya İŞKUR üyeliği ile devam etmek ya da e-devlet üzerinden giriş yapmak gerekecek.