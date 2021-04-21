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    • Memurlar
    • 21.04.2021 11:34
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    • 21.04.2021 11:34
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    80 personel alımı yapacak

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında 80 personel alımı da yer aldı.

    Resmen duyuruldu! O kurum 80 personel alımı yapacak

    tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 80 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin kadrosunun 58 uzman yardımcısı, 2 avukat, 15 büro görevlisi ve 5 sekreter olduğu açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, sınava giriş için de şartlar belli oldu.

    İşte Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi personel alım ilanı sınavı için aranan şartlar:
    a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
    b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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