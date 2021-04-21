Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 80 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin kadrosunun 58 uzman yardımcısı, 2 avukat, 15 büro görevlisi ve 5 sekreter olduğu açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, sınava giriş için de şartlar belli oldu.

İşte Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi personel alım ilanı sınavı için aranan şartlar:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

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