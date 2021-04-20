Tercüman (Arapça):

En az ön lisans mezunu,

Ana dil seviyesinde Arapça konuşabilen tercihen okuma ve yazma becerisine sahip,

Ana dil seviyesinde Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,

Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,

Tercüman (Farsça):

En az lise, tercihen ön lisans ve / veya lisans mezunu,

Ana dil seviyesinde Farsça ve Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,

Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,

MS Office programlarına hakim,