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    • 20.04.2021 09:23
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    6000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? Kızılay personel alımı kadroları! Lise, ön lisans ve lisans...

    Nisan ayı itibari ile yeni bültenler yayımlanmaya devam ediyor. bünyesindeki ihtiyacı karşılamak üzere 6 değişik bülten yayımladı. Yeni personel alımları yapılacak olup adaylardan koşulu aranmıyor. Buna göre KPSS siz personel alımı en az lise, ön lisans ve lisans mezunları içerisinden yapılacak. Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.

    takvim.com.tr
    Kızılay 6000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir?

    Türk Kızılayı yeni personel alımı ilanı yayımladı. 6 farklı kadro ile KPSS Şartı olmaksızın personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanlar ve şartları haberimizde. Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.

    KADROSUNA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR:

    Çağrı Merkezi Operatörü:
    Lisans mezunu,
    Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,
    Ms Office programlarını etkin kullanabilen,
    İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),

    Gençlik Çalışanı:

    Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitim Fakültesi bölüm mezunu,
    Pedagojik formasyon sahibi ve/veya en az 1 yıl çocuklarla çalışma deneyimi olan,
    İyi seviyede Arapça konuşabilen, (Mülakatlar Arapça ve Türkçe gerçekleştirilecek olup bu kriteri sağlamayan adaylar değerlendirme kapsamına alınmayacaktır.)
    İletişim becerisi yüksek,

    Tercüman (Arapça):

    En az ön lisans mezunu,
    Ana dil seviyesinde Arapça konuşabilen tercihen okuma ve yazma becerisine sahip,
    Ana dil seviyesinde Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,
    Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,

    Tercüman (Farsça):

    En az lise, tercihen ön lisans ve / veya lisans mezunu,
    Ana dil seviyesinde Farsça ve Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,
    Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,
    MS Office programlarına hakim,

        Bilgi Yönetim Merkezi Uzmanı:

        Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak (Tercihen İstatistik veya Mühendislik bölümleri),
        İlgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
        İş zekası alanında tecrübe sahibi olmak,
        İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,
        İyi düzeyde MS Office programları bilgisine sahip olmak,
        İyi düzeyde ERP ve CM kullanım bilgisine sahip olmak,
        İstatistik programları bilgisine sahip olmak (R Project, PSPP, JASP, Matlab, JMP, SPSS vb.),

        Proje Yönetim Uzmanı:

        Lisans mezuniyeti (Tercihen Endüstri Mühendisliği, İşletme Müh. vb. bölümler),
        İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,
        İyi düzeyde İngilizce bilgisi,
        İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
        Proje ve Program yönetimi konusunda bilgi ve deneyim,
        Proje Yönetimi araçlarının (MS Project, SAP PS, Sharepoint, Planner, vd. )kullanımı konusunda bilgisi ve deneyimi,
        AB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, vb. Fon ve hibe programları konusunda bilgisi ve deneyimi,
        Proje-Program talep ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgisi ve deneyimi,

        Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü Başvurusu Ne Zaman Bitiyor?

        Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü Başvurusu 8 Nisan 2021 tarihinde başladı. Kurum son başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir tarih vermedi. Lakin başvurular devam ediyor.

        KIZILAY ÇAĞRI MERKEZİ OPERATÖRÜ ALIMI BAŞVURU İÇİN

        https://basvuru.kizilaykariyer.com/uyelik/login.aspx?ReturnUrl=%2fbasvuru%2fyeni.aspx%3fj%3d30C91B12FCD947E98B0841CBA17E3B9D&amp;E=Authorization

        Başvuru Şartları Neler?

        Kızılay personel alımı başvuru şartları yayınlanan ile duyuruldu. İşte başvuru şartları;

        Lisans mezunu,

        Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,

        Ms Office programlarını etkin kullanabilen,

        İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),

        Ekip çalışmasına yatkın,

        İletişim yetkinliği güçlü,

        İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,

        Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,

        Sabırlı ve gelişime açık,

        Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,

        KIZILAY BOŞ KONTENJANLAR VE İLAN DETAYLARI İÇİN

        https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx

        Kızılay İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.
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