Belediyelere en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapılacak. 366 belediye memuru alımında başvuruya ilişkin bilgiler ve başvuru detayları sayfamızda. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...
İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis... 5.500 TL maaşla en az lise mezunu...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alım İlanı 07.05.2021
İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis... 5.500 TL maaşla en az lise mezunu...
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021
İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.04.2021
Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021
Trabzon Arsin Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.05.2021