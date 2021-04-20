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    • Memurlar
    • 20.04.2021 15:03
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    • 20.04.2021 15:03
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    İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis... 5.500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce ...

    Çok sayıda farklı belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. Farklı llerdeki belediyelere yapılan, farklı kadrolarda personel alımı için başvuru sürecine geliniyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. İşte 5500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce ! Ve İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis kadroları... İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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    İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis... 5.500 TL maaşla en az lise mezunu...

    Belediyelere en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapılacak. 366 belediye memuru alımında başvuruya ilişkin bilgiler ve başvuru detayları sayfamızda. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

    İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis... 5.500 TL maaşla en az lise mezunu...

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alım İlanı 07.05.2021

    İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis... 5.500 TL maaşla en az lise mezunu...

    İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021

    İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.04.2021

    Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

    Trabzon Arsin Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.05.2021

        BELEDİYE İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

        Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

        f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak


        İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

            • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

            • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

            • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

            • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

            • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
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            Haberler Memurlar İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis... 5.500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları...