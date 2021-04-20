İş arayan vatandaşlara müjde. İŞKUR tarafından paylaşılan iş bültenlerine göre 67.519 işsiz işe alınacak. Çalışılacak iş kolları ise giyimden, yemeğe, besinden, hizmete kadar onlarca değişik sektörden oluşuyor. Müracaatların başlamasıyla beraber İŞKUR iş ekranına gidebilirsiniz. 67.519 çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR bu anlamda oldukça fazla araştırılıyor.
Genel Başvuru Şartları Neler?
Başvuru yapmak isteyen adayların genel başvuru şartlarının taşıması gerekmekte. Aksi takdirde çalışabilmeleri mümkün değil. Genel şartlar ise şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Herhangi kamusal haklardan mahrum bulunmamak
En az ilköğretim mezunu olunması
Herhangi emeklilik kurumunda yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak
Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarda yer alan özellikleri taşımak
Genel olarak İşkur iş başvurularının temel şartları bu şekilde. Elbette ki çalışacağınız sektöre göre gereklikler ve ihtiyaçlar da oldukça değişecektir. Bundan kaynaklı her işinin farklı gerekliğini olduğunu unutmamakta fayda var.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurunuzu gerçekleştirmek için doğrudan İŞKUR resmi web adresine gitmeniz gerekmektedir. Web adresine gitmenizle birlikte karşınıza on binlerce farklı iş ilanı çıkacaktır. İlanlar arasında ihtiyacınız olanları ve uygun olanları seçerek başvuru gerçekleştirebilirsiniz.