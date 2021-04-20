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    • Memurlar
    • 21.04.2021 08:23
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    • 21.04.2021 08:23
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    si, temizlik görevlisi, ci, şoför-yük taşıma personel alımı başvuru şartları! ’dan on binlerce kişilik iş ilanı!

    İş arayan vatandaşlara müjde. tarafından paylaşılan iş bültenlerine göre 67.519 işsiz işe alınacak. Çalışılacak iş kolları ise giyimden, yemeğe, besinden, hizmete kadar onlarca değişik sektörden oluşuyor. Müracaatların başlamasıyla beraber İŞKUR iş ekranına gidebilirsiniz. 67.519 çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR bu anlamda oldukça fazla araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    Başvurular başladı! İŞKUR’dan on binlerce kişilik iş ilanı geldi!

    Türkiye İş Kurumu üzerinden yeni bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre 67.519 kişinin işe alınacağı açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların ise en ilkokul mezunu olması gerekiyor. Gerekli kriterlerin sağlanmasından sonra alınacaklar. Başvurunuzu gerçekleştirmek için doğrudan İŞKUR resmi web adresine gitmeniz gerekmektedir. Web adresine gitmenizle birlikte karşınıza on binlerce farklı iş ilanı çıkacaktır. İlanlar arasında ihtiyacınız olanları ve uygun olanları seçerek başvuru gerçekleştirebilirsiniz. İşte beden işçisi, temizlik görevlisi, makineci, şoför-yük taşıma alımı başvuru şartları

    Genel Başvuru Şartları Neler?

    Başvuru yapmak isteyen adayların genel başvuru şartlarının taşıması gerekmekte. Aksi takdirde çalışabilmeleri mümkün değil. Genel şartlar ise şu şekilde:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    18 yaşını tamamlamış olmak
    Herhangi kamusal haklardan mahrum bulunmamak
    En az ilköğretim mezunu olunması
    Herhangi emeklilik kurumunda yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak
    Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarda yer alan özellikleri taşımak
    Genel olarak İşkur iş başvurularının temel şartları bu şekilde. Elbette ki çalışacağınız sektöre göre gereklikler ve ihtiyaçlar da oldukça değişecektir. Bundan kaynaklı her işinin farklı gerekliğini olduğunu unutmamakta fayda var.

    Başvuru Nasıl Yapılır?

    Başvurunuzu gerçekleştirmek için doğrudan İŞKUR resmi web adresine gitmeniz gerekmektedir. Web adresine gitmenizle birlikte karşınıza on binlerce farklı iş ilanı çıkacaktır. İlanlar arasında ihtiyacınız olanları ve uygun olanları seçerek başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

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        İŞKUR'un 67.519 personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

        67.519 çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR açıklamalarında,

        Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi

        Temizlik Görevlisi: 1354 kişi

        Ön Muhasebeci: 1134 kişi

        Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi

        Makineci (Dikiş): 1068 kişi

        Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi

        Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi

        Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi

        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 638 kişi

        Kasiyer: 594 kişi

        Dokuma Konfeksiyon Makineci: 575 kişi

        Garson (Servis Elemanı): 575 kişi

        Elektrikçi (Genel): 548 kişi

        Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 540 kişi

        Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanı, Ambar ve Depo Görevlisi: 480 kişi

        Forklift Operatörü: 402 kişi

        Güvenlik Görevlisi: 373 kişi

        Aşçı: 366 kişi

        Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 355 kişi

        CNC Tona Tezgahı Operatörü: 345 kişi

        Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle):339 kişi

        Paketleme işçisi: 337 kişi

        Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 325 kişi

        Pazarlamacı: 323 kişi

        Reyon Görevlisi: 320 kişi

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        • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

        • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

        • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

        • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

        • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

        • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

        • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

        • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
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        Haberler Memurlar Beden işçisi, temizlik görevlisi, makineci, şoför-yük taşıma personel alımı başvuru şartları! İŞKUR’dan on binlerce kişilik iş ilanı!