Çok sayıda farklı belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. Farklı llerdeki belediyelere yapılan, farklı kadrolarda personel alımı için başvuru sürecine geliniyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. İşte 5500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! Ve İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis kadroları... İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis... 5.500 TL maaşla en az lise mezunu...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alım İlanı 07.05.2021
İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis... 5.500 TL maaşla en az lise mezunu...
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021
İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.04.2021
Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021
Trabzon Arsin Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.05.2021