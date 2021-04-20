20 NİSAN İLE ALIM YAPACAK KAMU KURUMLARI:

Türkiye İş Kurumu, Resmi Gazete ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olan Memur Alımı ilanlarına göre kamuya 14 Kurum tarafından 373 Memur Alımı ve Kamu Personeli Alımı Yapılacak.

Adalet Bakanlığı:

Bakanlık bünyesine 23 kişilik boş kadro ile Mütercim Tercüman alımı yapacak. Buna göre Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki eksikliği karşılamak üzere yapılacak sınav ile 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alımı yapılacak. Adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir. Bu kapsamda söz konusu ilana başvurular en geç 03 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılacak.