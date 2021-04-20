Kamuya 373 memur alımı ve personel alımı ilanı yayımlanarak başvuru süreci başladı. Bu kapsamda alım yapacak kamu kurumları ve kadroları haberimizde. Kamu kurum ve kuruluşlar için başvuru süreci başladı. 14 kamu Kurumu bünyesine 373 kişilik boş kadro ile memur alımı ve personel alımı yapacak olup başvurular 19 Nisan 2021 tarihi itibari ile başlamıştır. Bu kapsamda adaylar başvurularını şahsen veya elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.
20 NİSAN İLE ALIM YAPACAK KAMU KURUMLARI:
Türkiye İş Kurumu, Resmi Gazete ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olan Memur Alımı ilanlarına göre kamuya 14 Kurum tarafından 373 Memur Alımı ve Kamu Personeli Alımı Yapılacak.
Adalet Bakanlığı:
Bakanlık bünyesine 23 kişilik boş kadro ile Mütercim Tercüman alımı yapacak. Buna göre Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki eksikliği karşılamak üzere yapılacak sınav ile 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alımı yapılacak. Adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir. Bu kapsamda söz konusu ilana başvurular en geç 03 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ( TBMM ):
TBMM bünyesine 2021 yılı Memur alımı ilanı yayımlandı. TBMM 10 kişilik boş kadro ile Düz Memur alımı yapacak. Kadrolu Memur alımı için adaylar başvuru yapabilmeleri için 2019 veya 2020 yılında yapılan KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvurular başlamış olup en geç 03 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir.
Şişli Belediyesi:
İstanbul'da hizmet veren Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak için 50 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru alımı yapacak. Kadın Erkek adaylar için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı ile 50 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Adayların Belediye Zabıta yönetmeliğindeki belirtilen şartları taşıyor olmaları gereklidir. Başvurular en geç 07 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.