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    • Memurlar
    • 20.04.2021 09:35
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    • 20.04.2021 09:35
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    20 Nisan kamu ilanları: Bir çok kuruma yüzlerce personel ve ! , , başvuru şartları

    Yeni hafta ile beraber yeni kamu bültenleri yayımlandı. Değişik platformlarda yayımlanan duyurulara göre 14 kamu kurumu bünyesindeki açığı karşılamak üzere değişik kadrolarda ve personel alımı yapacaklar. Mevzubahisi bültenler için müracaat süreci başlamış olup adaylar en geç 15 gün içerisinde ve 5 gün içerisinde müracaatlarını yapmaları lüzumludur. Haberimizde bugün yayımlanan ve başvurusu bugün başlamış olan ilanlara göre 14 kamu kurumu ve kuruluşu toplamda 373 memur ve kamu personeli alımı yapılacak. İşte , , başvuru şartları

    takvim.com.tr
    20 Nisan kamu ilanları: Bir çok kuruma yüzlerce personel ve memur alımı yapılacak!

    Kamuya 373 memur alımı ve personel alımı ilanı yayımlanarak başvuru süreci başladı. Bu kapsamda alım yapacak kamu kurumları ve kadroları haberimizde. Kamu kurum ve kuruluşlar için başvuru süreci başladı. 14 kamu Kurumu bünyesine 373 kişilik boş kadro ile memur alımı ve personel alımı yapacak olup başvurular 19 Nisan 2021 tarihi itibari ile başlamıştır. Bu kapsamda adaylar başvurularını şahsen veya elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

    20 NİSAN İLE ALIM YAPACAK KAMU KURUMLARI:

    Türkiye İş Kurumu, Resmi Gazete ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olan Memur Alımı ilanlarına göre kamuya 14 Kurum tarafından 373 Memur Alımı ve Kamu Personeli Alımı Yapılacak.

    Adalet Bakanlığı:

    Bakanlık bünyesine 23 kişilik boş kadro ile Mütercim Tercüman alımı yapacak. Buna göre Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki eksikliği karşılamak üzere yapılacak sınav ile 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alımı yapılacak. Adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir. Bu kapsamda söz konusu ilana başvurular en geç 03 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılacak.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ( TBMM ):

    TBMM bünyesine 2021 yılı Memur alımı ilanı yayımlandı. TBMM 10 kişilik boş kadro ile Düz Memur alımı yapacak. Kadrolu Memur alımı için adaylar başvuru yapabilmeleri için 2019 veya 2020 yılında yapılan KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvurular başlamış olup en geç 03 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir.

    Şişli Belediyesi:

    İstanbul'da hizmet veren Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak için 50 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru alımı yapacak. Kadın Erkek adaylar için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı ile 50 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Adayların Belediye Zabıta yönetmeliğindeki belirtilen şartları taşıyor olmaları gereklidir. Başvurular en geç 07 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

        Kafkas Üniversitesi:

        Üniversiteye Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden 58 kişilik boş kadro ile Hemşire, Ebe, Eczacı ve Röntgen Teknisyeni alımı yapılacak. Alımlar 2020 yılında yapılan KPSS'den lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden puan almış olmak şartı ile yapılacak. Başvurular en geç 03 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi:

        Üniversiteye 43 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak. Giderleri özel Bütçeden karşılanmak üzere Lise mezunu 6 Lisans mezunu 30 hemşire alınacak. Ön Lisans Mezunu ise 4 Diğer Sağlık Personeli ve Sağlık Teknikeri alınacak. Başvurular en geç 03 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir.

        Sandıklı Belediyesi:

        İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan İşçi Personel Alımı ilanına göre Sandıklı Belediyesi 14 kişilik kadro ile, Aşçı, Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı (Engelli), Büro İşçisi, Çaycı-Büro, Otel ve Diğer İşyerlerinde, Elektrikçi (Genel), Diğer Elektronik Montörler, Garson (Servis Elemanı), Marangoz, Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü alımı yapılacak. Başvurular en geç 23 Nisan 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir.

        Termal Belediyesi:

        Belediye KPSS 60 Puan ve 65 puan ile farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Buna göre alımlar Mühendis, Düz Memur, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarında yapılacak. Lisans mezunu memur alımı yapılacak olup başvurular en geç 23 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak.

        Üniversitelere Memur Alımları:

        Farklı Üniversiteler Kamu Personeli alımı ilanı yayımladılar. Bu kapsamda alımlar, Yozgat Bozok Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi alım yapacak. İlanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi İnternet adresi üzerinde yayımlandı.

        Tirebolu Belediyesi:

        Tirebolu Belediyesi İŞKUR aracılığı ile yayımladığı ilana göre 8 kişilik boş kadro ile 4 arıtma Tesisi İşletme Operatörü ve 4 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı alımı yapılacak. Başvuru süreci başlamış olup en geç 23 Nisan 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. Başvurular sadece İŞKUR aracılığı ile, 00005997487 ve 00005997577 iş ilanı no ile yapılacak.

            BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

            Kamu kurum ve kuruluşlar için başvuru süreci başladı. 14 kamu Kurumu bünyesine 373 kişilik boş kadro ile memur alımı ve personel alımı yapacak olup başvurular 19 Nisan 2021 tarihi itibari ile başlamıştır. Bu kapsamda adaylar başvurularını şahsen veya elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.
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            Haberler Memurlar 20 Nisan kamu ilanları: Bir çok kuruma yüzlerce personel ve memur alımı! Adalet Bakanlığı, TBMM, Şişli Belediyesi başvuru şartları