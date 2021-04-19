Haliç Üniversitesi 49 öğretim üyesi alımı yapacak

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 49 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

İşte Haliç Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler

- Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

- YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

- Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

- Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- 1 Adet Fotoğraf



Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

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