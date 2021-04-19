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    • Memurlar
    • 19.04.2021 10:49
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    • 19.04.2021 10:49
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    49 öğretim üyesi alımı yapacak

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncel ilanlar arasında 'nin 49 öğretim üyesi alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    Haliç Üniversitesi 49 öğretim üyesi alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 49 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

    İşte Haliç Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:
    Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler
    - Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
    - YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)
    - Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)
    - Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)
    - Nüfus Cüzdanı Sureti
    - 1 Adet Fotoğraf

    Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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