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    • Memurlar
    • 19.04.2021 08:45
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    • 19.04.2021 08:45
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    KPSS şartsız ve KPSS ile onlarca farklı ilanla personel alınacak (memur, hizmetli , şoför, garson, teknisyen, tekniker, zabıta memuru ve daha fazlası)

    Kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan sözleşmeli ve kadrolu personel alımları yapılacak. 200 personel, başkanlığı 79 personel alımı, 'ne 40 zabıta memuru alımı, 'ye 11 Mühendis alımı, 'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı, 77 kısmi sözleşmeli proje personeli alımı, 'ne 83 personel alımı, 'ne 171 , 'ne 50 zabıta memuru alımı, 'ne 27 Memur Alımı, 'ne 21 sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında detayları bu haberimizde.

    takvim.com.tr
    Onlarca farklı ilanla KPSS şartsız ve KPSS ile personel alınacak

    Onlarca farklı ilanla KPSS şartsız ve KPSS ile personel alımı ile ilgili detaylar geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne en az ortaöğretim düzeyinden açıktan memur alımı yapılacak. İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvurular 24 Mayıs'ta başlayacak, 27 Mayıs'a kadar sürecek. Başvuru işlemlerinin şahsen yapılacağı resmi duyuruda, başvuru yapacak adayların ilgili alım için belirlenen özel ve genel şartları dikkatle incelemesi gerektiği belirtildi. Ayrıca Çankaya Belediye Başkanlığı'na 27 Memur Alımı Yapılacak Çankaya Belediye Başkanlığı'na KPSS en az 70 puan şartıyla 27 memur alımı gerçekleştirilecek.

    Çankaya Belediyesi 27 Memur Alımı Yapacak (16 Nisan'da Başvurular Başlıyor)

    Çankaya Belediye Başkanlığı'na 27 Memur Alımı Yapılacak Çankaya Belediye Başkanlığı'na KPSS en az 70 puan şartıyla 27 memur alımı gerçekleştirilecek. Çankaya Belediyesi tarafından yapılan resmi duyuruda, ilgili alım için başvuruların 16 Nisan'da başlayacağı belirtilirken, VHKİ, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi ve Hizmetli unvanlarında alım yapılacağı kaydedildi.

    Mersin Üniversitesi 21 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

    Mersin Üniversitesi'ne 21 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

    MSÜ 200 PERSONEL ALINACAK

    Hizmetli, Şoför, Aşçı, Berber, Garson, Terzi-Ütücü, Kaloriferci, Elektrik Mühendisi, Çevre Mühendisi, Veteriner Hekim, Diyetisyen, Tekniker (Harita ve Kadastro, Fotoğraf ve Kamera, Makine, Matbaa , İnşaat, İklimlendirme) , Teknisyen (Marangoz, Metal işleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat) . Başvurular 21 Nisan'da sona erecek.

    Adli Tıp Kurumu'na 79 Personel Alımı Yapılacak

    Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'na Kimyager, Laborant, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Hizmetli unvanlarında toplam 79 personel alımı yapılacak. Başvurular 12 Nisan'da başlayacak, 22 Nisan 2021 tarihine kadar Adli Tıp Kurumu'nun resmi sayfasından gerçekleştirilecek.

        TÜBİTAK'a 77 Kısmi Sözleşmeli Proje Personeli Alınacak

        TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kısmi Süreli Proje Personeli hizmet grubuna 77 personel alımı yapacak. Başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden online yapılacak. Başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da son bulacağı açıklandı.

        Fatih Belediye Başkanlığı'na 40 Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

        Fatih Belediyesi'ne 40 zabıta memuru alınacak. Başvurular , talep edilen belgelerle birlikte Belediye Başkanlığı'na şahsen yapılacak. Başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da başlayacağı belirtilirken, başvuru yapacak adaylarda KPSS ve lisans mezuniyet şartı aranacak.

        Başvuru Özel Şartları Şu Şekilde ;

        BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

        a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,

        b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

        c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -)

        10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

        d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 11 Mühendis Alımı Yapılacak

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne Mühendis alımı için başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da başlayacağı, 7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle sona ereceği kaydedildi. Duyuruda başvuru işlemlerine ilişkin, "Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu'nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." denilirken, adayların KPSS 70 puan şartı ve diğer genel - özel şartları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

            Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 67 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

            Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 67 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. 10 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana başvurular 15 gün boyunca şahsen yapılacak. Başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen özel şartlar ile genel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne Sözleşmeli 83 Personel Alınacak

            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne sözleşmeli hemşire, eczacı, biyolog ve sağlık teknikeri alımı için 5 Nisan'da başlayan başvuru işlemleri 20 Nisan'da sona erecek.

            Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

            Şişli Belediye Başkanlığı'nın zabıta memuru alımı başvuruları 19 Nisan'da başlayacak. İstanbul Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyeye lisans mezunlarından, B sınıfı ehliyet sahibi ya da A2 Motosiklet ehliyeti sahibi KPSS en az 70 puan şartını yerine getiren adaylardan 50 zabıta memuru alınacağı bildirilmiş, başvuruların 19 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında alınacağı vurgulandı.
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            Haberler Memurlar KPSS şartsız ve KPSS ile onlarca farklı ilanla personel alınacak (memur, hizmetli , şoför, garson, teknisyen, tekniker, zabıta memuru ve daha fazlası)