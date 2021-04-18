KPSS şartsız ve KPSS ile onlarca farklı ilanla personel alınacak (memur, hizmetli , şoför, garson, teknisyen, tekniker, zabıta memuru ve daha fazlası)

Onlarca farklı ilanla KPSS şartsız ve KPSS ile personel alımı ile ilgili detaylar geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne en az ortaöğretim düzeyinden açıktan memur alımı yapılacak. İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvurular 24 Mayıs'ta başlayacak, 27 Mayıs'a kadar sürecek. Başvuru işlemlerinin şahsen yapılacağı resmi duyuruda, başvuru yapacak adayların ilgili alım için belirlenen özel ve genel şartları dikkatle incelemesi gerektiği belirtildi. Ayrıca Çankaya Belediye Başkanlığı'na 27 Memur Alımı Yapılacak Çankaya Belediye Başkanlığı'na KPSS en az 70 puan şartıyla 27 memur alımı gerçekleştirilecek.
Çankaya Belediyesi 27 Memur Alımı Yapacak (16 Nisan'da Başvurular Başlıyor)
Çankaya Belediye Başkanlığı'na 27 Memur Alımı Yapılacak Çankaya Belediye Başkanlığı'na KPSS en az 70 puan şartıyla 27 memur alımı gerçekleştirilecek. Çankaya Belediyesi tarafından yapılan resmi duyuruda, ilgili alım için başvuruların 16 Nisan'da başlayacağı belirtilirken, VHKİ, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi ve Hizmetli unvanlarında alım yapılacağı kaydedildi.
Mersin Üniversitesi 21 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Mersin Üniversitesi'ne 21 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.
MSÜ 200 PERSONEL ALINACAK
Hizmetli, Şoför, Aşçı, Berber, Garson, Terzi-Ütücü, Kaloriferci, Elektrik Mühendisi, Çevre Mühendisi, Veteriner Hekim, Diyetisyen, Tekniker (Harita ve Kadastro, Fotoğraf ve Kamera, Makine, Matbaa , İnşaat, İklimlendirme) , Teknisyen (Marangoz, Metal işleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat) . Başvurular 21 Nisan'da sona erecek.
Adli Tıp Kurumu'na 79 Personel Alımı Yapılacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'na Kimyager, Laborant, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Hizmetli unvanlarında toplam 79 personel alımı yapılacak. Başvurular 12 Nisan'da başlayacak, 22 Nisan 2021 tarihine kadar Adli Tıp Kurumu'nun resmi sayfasından gerçekleştirilecek.