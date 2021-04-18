İş ilanları ve başvuru şartları… İŞKUR tarafından en az ilkokul mezunu işbaşı eğitim programları ile personel alımı yapılıyor. Konfeksiyon işçisi, büro işçisi, plastik doğramacı /PVC doğrama-imalat ve montajcısı, büro memuru, sekreter ve hemşire kadrolarında alımlar yapılıyor. İstihdam garantili iş eğitim kursları içerisinde en az yüzde ellisi, yüzde yirmi günden daha az olmayacak biçimde iş süresi kadar istihdam etme hakkına sahip olacaktır. İş başı eğitim programlarının süresi bilişim ve imalat sektörü ile alakalı olduğu zaman en fazla 6 ay boyuna yapılacakken, diğer sektörler için de en fazla 3 ay olacak şekilde gerçekleşecek.
İŞKUR yayımladı! İlkokul mezunu 3.750 TL maaşla çalışacak personel aranıyor…
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.