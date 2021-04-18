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    • Memurlar
    • 18.04.2021 11:53
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    • 18.04.2021 11:53
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    İş ilanları ve başvuru şartları… yayımladı! İlkokul mezunu 3.750 TL maaşla çalışacak personel aranıyor…

    İş ilanları ve başvuru şartları… tarafından en az ilkokul mezunu işbaşı eğitim programları ile personel alımı yapılıyor. Konfeksiyon işçisi, büro işçisi, plastik doğramacı /PVC doğrama-imalat ve montajcısı, büro memuru, sekreter ve hemşire kadrolarında alımlar yapılıyor. İstihdam garantili iş eğitim kursları içerisinde en az yüzde ellisi, yüzde yirmi günden daha az olmayacak biçimde iş süresi kadar istihdam etme hakkına sahip olacaktır. İş başı eğitim programlarının süresi bilişim ve imalat sektörü ile alakalı olduğu zaman en fazla 6 ay boyuna yapılacakken, diğer sektörler için de en fazla 3 ay olacak şekilde gerçekleşecek.

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    İŞKUR yayımladı! İlkokul mezunu 3.750 TL maaşla çalışacak personel aranıyor…

    İŞKUR personel alımları son hızı ile devam ediyor. 3.750 TL arasında maaşlar ile onlarca ilde personel alımları devam edecek. İŞKUR e-şubelerinden ya da İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular ile gerekli şartları yerine getirmeleri koşulları ile alımlar devam edecek. İŞKUR üzerinde kayıtlı olan binlerce işsizin mesleki deneyim edebilmeleri ile beraber teorik eğitimlerini tamamladıkları meslekler içerisinde uygulamalı olarak devam etmeleri - çalışma ortamlarına daha iyi bir şekilde uyumun sağlanması şartları ile beraber düzenlenmiş programlar bütünüdür. İŞKUR açık ilanlarına nasıl başvuru adımları yapılır soruları da ön planda yer alıyor.

    İŞKUR yayımladı! İlkokul mezunu 3.750 TL maaşla çalışacak personel aranıyor…

    İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 15 yaşını tamamlamış olmak,

    - İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

    - Emekli olmamak,

    - Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

    - Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

    - İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

    - Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

    - Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

        Genel sağlık sigortası için prim ödemeleri

        İş kazası ya da meslek hastalığı için sigorta primleri Katılımcıların zaruri olarak gelen giderleri ( günlük olarak belirlenen ücret 77.70, öğrenci kesim için belirlenmiş ücret 58,27, işsizlik ödeneği alan vatandaşlar için belirlenmiş ücret 38,85 TL) Geleceğin meslekleri kapsamı ile belirlenmiş olan meslekler içerisinde yer alanlar için de günlük olarak 85 TL zaruri gider ödemeleri devam ediyor.

        Sanayi sektör meslekleri için düzenleniyor olan işbaşı eğitim programlarında yer almaya devam eden kadınların bakmak ile yükümlü oldukları ve 2 ila 5 yaş arasında çocukları olanlar için 400 TL değerinde bakım destekleri programın başından sonuna kadar olan süreçlerde gerçekleşir.

        İş başı eğitim programlarının süresi ne kadar?

        İş başı eğitim programlarının süresi bilişim ve imalat sektörü ile alakalı olduğu zaman en fazla 6 ay boyuna yapılacakken, diğer sektörler için de en fazla 3 ay olacak şekilde gerçekleşecek.

        Başvurular ne zaman ve nasıl olacak?

        81 il içerisinde yer alan İŞKUR üzerinden ya da e-İŞKUR üzerinden başvurular yapılır. Vatandaşlar istedikleri her an başvuruda bulunabilirler.

        İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

        Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.

        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA ALINAN AYLIK MAAŞ!

        - Katılımcı zaruri gideri (Günlük 61,65 TL, öğrenciler için 46,23, işsizlik ödeneği alanlar için 30,82 TL)

        - Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 75 TL zaruri gider ödenecektir.

        - Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.

        - İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

        - Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri
            Haberler Memurlar İş ilanları ve başvuru şartları… İŞKUR yayımladı! İlkokul mezunu 3.750 TL maaşla çalışacak personel aranıyor…