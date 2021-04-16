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    • 16.04.2021 11:44
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    • 16.04.2021 11:44
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    Yıldız Teknik Üniversitesi 32 öğretim üyesi alımı yapacak

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncel ilanlar arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 32 öğretim üyesi alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    Yıldız Teknik Üniversitesi 32 öğretim üyesi alımı yapacak

    Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 32 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı şartlar da belirtildi.

    İşte Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için şartlar:
    Kadro Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli:
    Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
    Adaylar başvurularını;
    Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için; "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYDEK VE KADRO DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ BEYANI" belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası ile ilgili Fakülte Sekreterliğine, başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir. Belirtilen sistem üzerinden tamamlanmayan ve ilgili formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
    Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapılabilecektir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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