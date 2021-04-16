Kamuya memur ve personel alımı yapılacak. İlanlar yayımlandı ve en az lise mezunu ve KPSS li KPSS siz 1942 Memur Alımı ve Personel Alımı yapılacak. Ülkemizde bulunan farklı bakanlıklar bünyelerine memur alımı yapacak. Alımlar KPSS Puanı ile farklı kadrolarda yapılacak olup adayların, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.
KPSS'li KPSS'siz Alım Yapılacak!
İlgili kamu ilanlarına göre Kamuya Memur Alımı için adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gereklidir.
BAKANLIKLARA MEMUR ALIMI İLANLARI:
Ülkemizde bulunan farklı bakanlıklar bünyelerine memur alımı yapacak. Alımlar KPSS Puanı ile farklı kadrolarda yapılacak olup adayların, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.
Hangi Bakanlıklar Alım Yapacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı,
Milli Savunma Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
Tarım ve Orman Bakanlığı,
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Aile Bakanlığı (AÇSHB) 16 Alanda 250 Memur Alımı ( Uzman Yardımcısı )