KPSS'li KPSS'siz Alım Yapılacak!

İlgili kamu ilanlarına göre Kamuya Memur Alımı için adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gereklidir.

BAKANLIKLARA MEMUR ALIMI İLANLARI:

Ülkemizde bulunan farklı bakanlıklar bünyelerine memur alımı yapacak. Alımlar KPSS Puanı ile farklı kadrolarda yapılacak olup adayların, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.