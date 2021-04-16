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    • Memurlar
    • 16.04.2021 09:06
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    • Son Güncelleme:
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    • 16.04.2021 09:06
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    'li KPSS şartsız kamuya binlerce personel ve başvuru şartları nedir? En az lise mezunu ve yüksek maaşla...

    Ülkemizde bulunan kamu müesseseleri ve kamu kuruluşları bünyelerindeki memur personel noksanlığını karşılamak üzere 1942 karakter boş kadro ile alım yapacaklarını duyuru ettiler. Bu kapsamda Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kapsamında yapılacak memur personel alımları için bültenler yayımlandı. Bir çoğu için başvuru süreci başlamış olup hala devam etmektedir. İlgili Kamu ilanlarına başvuru için adaylardan genel olarak 48. maddesindeki nitelikler aranacaktır. Özel olarak ise , Eğitim şartları aranacak. Memur Personel alımları, Belediyeler, Bakanlıklar, Üniversiteler ve Kamu kurumları tarafından yapılacak.

    takvim.com.tr
    KPSS'li KPSS şartsız kamuya binlerce personel ve memur alımı başvuru şartları nedir?

    Kamuya memur ve personel alımı yapılacak. İlanlar yayımlandı ve en az lise mezunu ve KPSS li KPSS siz 1942 Memur Alımı ve Personel Alımı yapılacak. Ülkemizde bulunan farklı bakanlıklar bünyelerine memur alımı yapacak. Alımlar KPSS Puanı ile farklı kadrolarda yapılacak olup adayların, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

    KPSS'li KPSS'siz Alım Yapılacak!

    İlgili kamu ilanlarına göre Kamuya Memur Alımı için adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gereklidir.

    BAKANLIKLARA MEMUR ALIMI İLANLARI:

    Ülkemizde bulunan farklı bakanlıklar bünyelerine memur alımı yapacak. Alımlar KPSS Puanı ile farklı kadrolarda yapılacak olup adayların, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

    Hangi Bakanlıklar Alım Yapacak?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

    Adalet Bakanlığı,

    Milli Savunma Bakanlığı,

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,

    Tarım ve Orman Bakanlığı,

    Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) KPSS'li KPSS Siz Personel Alımı İlanı Yayımlandı

    Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Personel Alımı Yapacak! 3 Başkonsolosluk

    Kültür Bakanlığı AYK KPSS'li KPSS'siz Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı!

    Kara Kuvvetleri 2021 Yılı Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Devam Ediyor!

    Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 79 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı!

    MSÜ 2021 Yılı 200 Kamu Personeli Alımı Yapıyor! Kadro Dağılımı ve Şartlar?

    Aile Bakanlığı (AÇSHB) İlan Yayımladı! KPSS Siz 22 Danışma Memuru Alınacak!

    Adalet Bakanlığı CTE 202 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Memur Alımı Yapacak!

    Aile Bakanlığı (AÇSHB) 16 Alanda 250 Memur Alımı ( Uzman Yardımcısı )

        BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI:

        Belediyeler bünyelerine farklı alanlarda memur alımı yapacak. Alımlar KPSS en az 60 puan ile veya KPSS siz yapılacak.

        Belediye Memur Alımı Kadroları Nedir?

        Zabıta Memuru,

        İtfaiye Eri,

        Şoför,

        Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

        Otobüs Şoförü,

        Müfettiş Yardımcısı,

        Tekniker,

        Mühendis,

        Sosyal Hizmetler Uzmanı,

        Sosyal Çalışmacı,

        Tahsildar,

        Düz memur,

        Muhasebeci,

        Çocuk Eğitimcisi,

        Hizmetli,

        Evlendirme Memuru,

        Mimar,

        Alım Yapacak Belediyeler ve İlan Detayları:

        Karapınar Belediyesi 60 KPSS Puanı İle Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayımlandı!

        Beşiri Belediyesi KPSS Puanı ile Lise Mezunu Personel Alımı İlanı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi 240 Şoför Alımı Yapacak! En Az İlkokul Mezunu

        Çankaya Belediyesi KPSS Puanı İle Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

        Arsin Belediyesi Lise ve Lisans Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapacak

        Köprüköy Belediyesi KPSS 60 Puan İle Memur Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu

        Belediye 65 KPSS ile Ön Lisans Zabıta Memuru Alımı Yapacak ( Altınbaşak Belediyesi )

        Lüleburgaz Belediyesi MYO ve Lisans Mezunu Düşük KPSS İle Memur Alacak

        Muğla Büyükşehir Belediyesi KPSS En Az 50 ve 60 Puan İle 171 Memur Alımı

        Safranbolu Belediyesi Kadın Erkek İtfaiyeci ve Zabıta Alımı Yapacak!

        Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi KPSS Puanı İle Düz Memur Alımı Yapacak

        Çat Belediyesi KPSS İle Lise Mezunu Memur Alımı Yapacak!

        Fatih Belediyesi Lisans Mezunu 40 Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayımlandı

        Termal Belediyesi 60 KPSS İle Mühendis, Zabıta, İtfaiyeci, Memur Alımı Yapacak

        Ankara Çankaya Belediyesi 6 Farklı Kadro İle 27 Memur Alımı Yapacak

        Üsküdar Belediyesi En Az Lise Mezunu 45 Zabıta Memuru Alacak!

        Edirne Belediyesi 13 İtfaiye Eri Alımı! KPSS 60 ve Lise, Ön Lisans, Lisans

        Tanoba Belediyesi 65 KPSS Puanı İle Zabıta ve VHKİ Alımı Yapacak

        Şişli Belediyesi Kadın Erkek 50 Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

        Taşpınar Belediyesi 55 KPSS İle İtfaiyeci, Tahsildar ve Düz Memur Alımı Yapacak

        Akseki Belediyesi KPSS İle Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı Yayımladı

        Yaylakent Belediyesi 60 KPSS ile Zabıta Memuru Alımı İlanı

        ÜNİVERSİTELERE PERSONEL ALIMI İLANLARI:

        Üniversiteler bünyelerine aşağıdaki kadrolarda sözleşmeli olarak Sağlık Personeli alımı yapacak.

        Sözleşmeli Bilişim Personeli,

        Hemşire,

        Ebe,

        Sağlık Teknikeri,

        Eczacı,

        Biyolog,

        Röntgen Teknisyeni,

        Mühendis,

        Teknisyen,

        Mimar,

        Alım Yapacak Üniversiteler ve İlan Detayları:

        İstanbul Üniversitesi KPSS'li KPSS'siz Personel Alım İlanı Yayımlandı!

        Mersin Üniversitesi 21 Sağlık Personeli Alımı İlanı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

        Onsekiz Mart Üniversitesi 69 Sağlık Personeli Alımı Yapacak!

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 Personel Alıyor! Lise, Ön Lisans ve Lisans

        Eskişehir Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımladı!

        Karadeniz Teknik Üniversitesi En Az Lise Mezunu 20 Personel Alımı Yapıyor

        Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı Yayımladı!
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        Haberler Memurlar KPSS'li KPSS şartsız kamuya binlerce personel ve memur alımı başvuru şartları nedir? En az lise mezunu ve yüksek maaşla...