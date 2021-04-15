Diyarbakır DİSKİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Diyarbakır işçi alımı kura tarihi açıklandı!

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Bu personellerden 56'sı Büyükşehir Belediyesi,

87'si DİSKİ Genel Müdürlüğü,



130'u Kayapınar Belediyesi,

100 personel Yenişehir Belediyesi

ve 50 personel de Sur Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek.

Şeffaf bir kura yöntemi anlayışla alınacak 423 personel için 423 asil ve bir bu kadarda yedek liste oluşturulacak.