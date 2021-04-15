Diyarbakır DİSKİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Diyarbakır işçi alımı kura tarihi açıklandı!

Diyarbakır DİSKİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Diyarbakır'da belediyeler ve DİSKİ bünyesine alınacak toplam 423 personel kura çekilişiyle belirlenecek. Başvuru yapan binlerce aday kura çekilişinin ne zaman olacağını merak ediyordu. Peki Diyarbakır işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Canlı yayınlanacak çekilişin tarihi belli oldu.
DİYARBAKIR DİSKİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar Belediyelerine alınacak 423 personelin kuraları noter huzurunda Cuma günü saat 10:00'da çekilecek.
Salgın nedeniyle uygulamaya konan kısmi kapanma tedbirleri nedeniyle vatandaşların alınmayacağı kura çekimi, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi YouTube kanalı ve diğer sosyal medya hesaplarından canlı şekilde yayınlanacak.
Kura çekimi ile belirlenen 423 personel daha sonra listelenerek kamuoyuna açıklanacak.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Bu personellerden 56'sı Büyükşehir Belediyesi,
87'si DİSKİ Genel Müdürlüğü,
130'u Kayapınar Belediyesi,
100 personel Yenişehir Belediyesi
ve 50 personel de Sur Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek.
Şeffaf bir kura yöntemi anlayışla alınacak 423 personel için 423 asil ve bir bu kadarda yedek liste oluşturulacak.