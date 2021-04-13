Vasıflı, vasıfsız işçi, memur kadroları 70.427 personel alımı İŞKUR iş ilanları başvuru şartları nedir?

70.427 vasıflı vasıfsız personel alımı için İŞKUR'a başvurular devam ediyor. Bu anlamda iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR online internet sitesinden başvurular devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 70.427 personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Söz konusu alımlarda en az okur yazar düzeyinden olmak üzere çeşitli iş ve işçi alımı ilanları yer alıyor. Bunların dışında kurumsal firmalar ise memur personel kadrolarında lise, önlisans ve lisans düzeyinden personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
Kadro - Kontenjan Detaylarına Göre İŞKUR'da En Fazla İlana Sahip Meslekler
Beden İşçisi (Genel) meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 6163
Dokuma Konfeksiyon Makineci meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 127
Makineci (Dikiş) meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 1225
Satış Danışmanı / Uzmanı meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 797
Ön Muhasebeci meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 772
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 771
Bisküvi İmalat İşçisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 600
Temizlik Görevlisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 588
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 562
CNC Torna Tezgahı Operatörü meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 526
Konfeksiyon İşçisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 513
Şoför-Yük Taşıma meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 429