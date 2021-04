Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 14.04.2021

Karabük Safranbolu Beld. Pers. Ltd. Şti. 16.04.2021

Ankara Çankaya Beld. Pers. Alımı 16.04.2021

İstanbul İsper Pers. Yönt. A.Ş. 16.04.2021

İstanbul İston Tic. A.Ş. 15.04.2021

İstanbul İSPER Pers. Yönt. A.Ş. 18.04.2021

Aydın Efebel Pers. Hiz. İnş. Tic. A.Ş. 13.04.2021

Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. Org. San. Tic. Ltd. Şti. 16.04.2021

Konya Kulu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.04.2021

Konya Taşkent Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.04.2021

Niğde Çamardı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 16.04.2021

Yalova Sosyal Esenlik Sağlık. Hiz. Yatırımları ve İşl. San. Ve Tic. A.Ş. 13.04.2021

Yalova Subel Per. Ltd. Şti. 13.04.2021

Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 16.04.2021

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 15.04.2021

Aydın Zeybek Kreş En. Tur. İnş. Tar. San. ve Tic. A.Ş. 15.04.2021

Burdur Salda Gölü Turz. Ak. Gıda Tar. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 17.04.2021

Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 15.04.2021

Zonguldak Çaybel İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 14.04.2021

İstanbul Kartursaş San. Tic. A.Ş. 14.04.2021

Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elekt. Özel Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş. 14.04.2021

Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı 19.04.2021

Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.04.2021

Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 16.04.2021

Giresun Espiye KHGB 16.04.2021

Mersin Erdemli Personel A.Ş. 15.04.2021