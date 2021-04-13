14 Nisan İŞKUR iş ilanları: İŞKUR'da hali hazırda özel sektör ve kamuda binlerce personel aranıyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor. İŞKUR'da özel sektörün en fazla personel aradığı alanların başında ise 9 bin 844 fertle beden işçiliği geliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
BİNLERCE KAMU PERSONELİ ALINACAK
İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.
İŞKUR ÖZEL SEKTÖR
Beden işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Makineci
Temizlik görevlisi
Ön muhasebeci
Paketleme işçisi
Satış danışmanı
Ambar/depo görevlisi
Forklift operatörü
Lojistik elemanı