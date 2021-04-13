14 Nisan İŞKUR iş ilanları: İŞKUR'da hali hazırda özel sektör ve kamuda binlerce personel aranıyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor. İŞKUR'da özel sektörün en fazla personel aradığı alanların başında ise 9 bin 844 fertle beden işçiliği geliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.