ALIM YAPACAK KURUM VE BELEDİYELER:

İstanbul Geneli farklı kuruluşlar bünyelerine Personel ve Memur alımları yapacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel alımı için kuruma göre kadro dağılımı haberimizde.

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret: 1 Mekanik Teknikeri, 20 Denizci Personel Gemici, 2 Gemi Elektrik Zabiti, 1 Elektrik Elektronik Teknisyeni, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Elektrik Elektronik Teknikeri, 2 İşçi, 2 İşletme Opratörü, 54 İşçi - Kıyı Temizlik Beden İşçisi, 1 Tekniker Laborant, 1 Tekniker Mekanik Teknikeri, 1 Mekanik Teknisyeni, 265 Plaj Beden İşçisi, 18 Şoför, 3 Proses Mühendisi, 6 Kıyı Ekibi kamyon Şoförü, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 Vardiya Amiri, 1 Vinç Operatörü, olmak üzere toplamda 382 Personel alımı yapılacak. Başvurular en geç 19 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak.