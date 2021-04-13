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    • 13.04.2021 16:10
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    • 13.04.2021 16:10
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    ve bağlı birimleri 1294 personel alımı yapılacak! ve kurumlar nedir? , şoförü...

    personel alımı yapacak. Yayımlanmış olan personel alımı bültenlerine göre ve üniteleri bünyelerindeki personel yetersizliğini karşılamak için değişik kadrolarda ve değişik kalitelerde personel alımı yapacaklar. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ünitesine bağlı müesseseler ve kuruluşlar hangi kadrolarda personel alımı yapacaklar? Kimler müracaat yapabilecek? İstanbul Geneli farklı kuruluşlar bünyelerine Personel ve Memur alımları yapacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel alımı için kuruma göre kadro dağılımı haberimizde.

    takvim.com.tr
    İBB ve bağlı birimleri 1294 personel alımı yapılacak! Alım yapılacak kadro ve kurumlar nedir?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerine 1294 personel alımı yapılacak. İlanlar yayımladı. Peki alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları nedir? İBB Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Söz konusu niteliklere sahip olan adaylar istenen belgeler ile birlikte başvurularını şahsen gerçekleştirebilirler.

    ALIM YAPACAK KURUM VE BELEDİYELER:

    İstanbul Geneli farklı kuruluşlar bünyelerine Personel ve Memur alımları yapacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel alımı için kuruma göre kadro dağılımı haberimizde.

    İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret: 1 Mekanik Teknikeri, 20 Denizci Personel Gemici, 2 Gemi Elektrik Zabiti, 1 Elektrik Elektronik Teknisyeni, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Elektrik Elektronik Teknikeri, 2 İşçi, 2 İşletme Opratörü, 54 İşçi - Kıyı Temizlik Beden İşçisi, 1 Tekniker Laborant, 1 Tekniker Mekanik Teknikeri, 1 Mekanik Teknisyeni, 265 Plaj Beden İşçisi, 18 Şoför, 3 Proses Mühendisi, 6 Kıyı Ekibi kamyon Şoförü, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 Vardiya Amiri, 1 Vinç Operatörü, olmak üzere toplamda 382 Personel alımı yapılacak. Başvurular en geç 19 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak.

    İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi: 1 Grafiker alınacak.

    İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme: 1 Tesis Bakım onarım Personeli alınacak.

    İstanbul Enerji Sanayi: 1 Pazarlama Uzmanı, 1 Pazarlama Uzmanı yardımcısı alınacak.

    İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Hizmetleri: 1 Biyokimya Uzmanı, 1 Genel Cerrah, 1 KBB Doktoru, 1 Radyoloji Uzmanı, 3 Diş Hekimi, 1 Dermotoloji Uzmanı alınacak.

        İstanbul Pendik Belediyesi: 1 Ziraat Mühendisi, 20 Beden İşçisi alınacak.

        İSPER İstanbul Personel Yönetim: 1 Ambulans Şoförü, 1 Bilgi İşlem Destek Elemanı, 1 Büro Personeli, 2 Bina Elektrikçisi, 2 Çatıcı, 1 Demir Doğrama Kaynakçı, 1 Fayansçı, 6 Bakım Onarım Destek Personeli, 1 Sınavı, 2 Mekanik ve Sıhhi Tesisat Ustası, 1 Bakım Onarım Sorumlusu, 2 Yönetici Sekreter / Asistan, 2 Sorumlu, 1 Bilgi İşlem Destek Personeli, 10 İdari Destek Görevlisi, 5 Raportör, 5 Usta, 6 Uzman, 3 Detsek Personeli alımı yapılacak.

        İstanbul Ağaç ve Peyzaj: 800 İşçi alınacak.

        İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi: 1 Muhasebe Uzmanı, 1 Hakediş Uzmanı, 1 Uzman Yardımcısı, 1 Kurgu Operatörü alınacak.

        İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası: 12 Genel Bankacılık Personeli alınacak.

        İstanbul Bağcılar SYDV: 5 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacak.

        İstanbul Bakırköy Personel Hizmetleri: 2 Avukat alınacak.

        İstanbul Mercan Köşk Turizm: 1 Garson, 1 Komi, 1 Temizlik elemanı alınacak.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birimlerinin personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda,

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

        Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

        Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

        Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

        NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

        İBB Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Söz konusu niteliklere sahip olan adaylar istenen belgeler ile birlikte başvurularını şahsen gerçekleştirebilirler. İlgili ilanlar İŞKUR üzerinde Kurum Dışı ilanlarda yayımlanmış olup ilanların detaylarını aşağıdaki bağlantıyı kullanarak inceleyebilirsiniz

        İLANLARIN DETAYLARI BURADA: www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
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