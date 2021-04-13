İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerine 1294 personel alımı yapılacak. İlanlar yayımladı. Peki alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları nedir? İBB Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Söz konusu niteliklere sahip olan adaylar istenen belgeler ile birlikte başvurularını şahsen gerçekleştirebilirler.
ALIM YAPACAK KURUM VE BELEDİYELER:
İstanbul Geneli farklı kuruluşlar bünyelerine Personel ve Memur alımları yapacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel alımı için kuruma göre kadro dağılımı haberimizde.
İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret: 1 Mekanik Teknikeri, 20 Denizci Personel Gemici, 2 Gemi Elektrik Zabiti, 1 Elektrik Elektronik Teknisyeni, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Elektrik Elektronik Teknikeri, 2 İşçi, 2 İşletme Opratörü, 54 İşçi - Kıyı Temizlik Beden İşçisi, 1 Tekniker Laborant, 1 Tekniker Mekanik Teknikeri, 1 Mekanik Teknisyeni, 265 Plaj Beden İşçisi, 18 Şoför, 3 Proses Mühendisi, 6 Kıyı Ekibi kamyon Şoförü, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 Vardiya Amiri, 1 Vinç Operatörü, olmak üzere toplamda 382 Personel alımı yapılacak. Başvurular en geç 19 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak.
İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi: 1 Grafiker alınacak.
İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme: 1 Tesis Bakım onarım Personeli alınacak.
İstanbul Enerji Sanayi: 1 Pazarlama Uzmanı, 1 Pazarlama Uzmanı yardımcısı alınacak.
İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Hizmetleri: 1 Biyokimya Uzmanı, 1 Genel Cerrah, 1 KBB Doktoru, 1 Radyoloji Uzmanı, 3 Diş Hekimi, 1 Dermotoloji Uzmanı alınacak.