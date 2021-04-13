Hem meslek hem maaş hem de sigorta! İŞKUR TYP 2021 yılı personel alımları son dakika başladı mı? TYP işçi başvuru koşulları...

TYP Başvuru Şatları

Birçok adayın faydalandığı bir hizmet olan TYP Personel Alımı kapsamında yine birçok ilde adaylar ilgili sektörde istihdam edilmektedir. Buna göre programa başvuru yapmak isteyen adayların sağlaması gereken şartlar arasında,

Türk vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Emekli olmamak,

Emekli, yetim ya da malul maaşı almıyor olmak,

açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç örgün eğitimde öğrenci olmamak,

şartlarını adayların sağlanması istenmektedir.