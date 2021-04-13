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    • Memurlar
    • 13.04.2021 15:53
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    • 13.04.2021 15:53
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    Binlerce personel 13 Nisan iş ilanları Temizlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı, beden işçisi, makineci...

    13 Nisan iş ilanları: İŞKUR'da hali hazırda özel sektör ve kamuda binlerce personel aranıyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor. İŞKUR'da özel sektörün en fazla personel aradığı alanların başında ise 9 bin 844 fertle beden işçiliği geliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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    Binlerce personel 13 Nisan İŞKUR iş ilanları: Paketleme işçisi, Satış danışmanı...

    13 Nisan İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından internet üzerinden online şekilde aratılıyor. Bu bağlamda baktığımız zaman milyonlarca vatandaş İŞKUR İş İlanları sayfası üzerinden her gün onlarca duyuruyu inceliyor. Pandemi sürecinin etkileri ile ekonomi zorluğu yaşayan vatandaşlar için bizlerde bu alanda sağlanan iş ilanlarını aktarıyoruz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. İŞKUR İş İlanları üzerinden duyuru ararken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor...

    BİNLERCE KAMU PERSONELİ ALINACAK

    İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.

    İŞKUR ÖZEL SEKTÖR

    Beden işçisi
    Gazaltı kaynakçısı
    Makineci
    Temizlik görevlisi
    Ön muhasebeci
    Paketleme işçisi
    Satış danışmanı
    Ambar/depo görevlisi
    Forklift operatörü
    Lojistik elemanı

        PERSONEL ALIMI

        Aydın ARYA Turistik Tesisler A.Ş. 15.04.2021
        Manisa Şehzadeler Mühendislik A.Ş. 21.04.2021
        İstanbul Mercan Köşk Turz. Tic.A.Ş 22.04.2021
        İstanbul Bakırköy Personel Hizm. Ltd. Şti. 17.04.2021
        Kars SYDV 19.04.2021
        Aydın ARYA Turistik Tesis. A.Ş. 30.04.2021
        İstanbul Bağcılar SYDV 15.04.2021
        İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Engelli Alım İlanı 05.05.2021
        Bolu Yeniçağ SYDV 16.04.2021
        İstanbul Dijital Medya Tic.AŞ. 15.04.2021
        Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 16.04.2021
        Ankara TÜBİTAK SAGE.26.04.2021
        Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per.A.Ş. 15.04.2021
        İstanbul Ağaç ve Peysaj A. Ş 14.04.2021


        Sinop Erfelek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.04.2021
        Kars Sarıkamış Dağ İnş. Turz. San. Tic. AŞ. 19.04.2021
        Giresun Görbel İnş. Güv. Taah. Tic. A.Ş. 24.04.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 13.04.2021
        Muğla Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. 15.04.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 14.04.2021
        İstanbul Ataşehir Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.04.2021
        Kayseri Felahiye İmar A.Ş. 19.04.2021
        Kütahya Çavdarhisar SYDV 15.04.2021
        İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. 23.04.2021
        Çanakakle Kentsel Hizmetler Müh. Müt.Tic. A.Ş. 15.04.2021
        Sinop Türkeli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.04.2021
        Afyonkarahisar Kızılören Taş. Kum Ocağı İşl. Pet.Ürün. İnş. Müh. Tur. San.Tic. Ltd. Şti. 13.04.2021
        Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.04.2021
        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 14.04.2021


        İstanbul Dijital Medya Tic.. A.Ş. 15.04.2021
        Denizli Tavbel Çevre Tem.Org. İnş. Ener. San. Tic. A.Ş. 14.04.2021
        İstanbul İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 19.04.2021
        Iğdır İl Çevre Hizmetleri Birliği Per. A.Ş. 29.04.2021
        Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah San. Tic. A.Ş. 15.04.2021
        Kırklareli Pınarhisar Bel Pers.Ltd.Şti 13.04.2021
        Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 15.04.2021
        Çanakkale Yenice Bel.Tur. Sos. Tem. Hiz. Taş. İnş. Gıd.San.Tic.Ltd.Şti 14.04.2021
        Adana Yeni Adana İmar İnş. Tic. A.Ş. 13.04.2021
        Ankara Mamak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 14.04.2021
        Yalova Sosyal Esenlik Sağ. Hiz. Yat. İşl. San. Tic. A.Ş. 13.04.2021
        Sakarya Arbel İnş. Peyz. Hizm. Alım Geri Dönüşüm A.Ş. 14.04.2021
        Kayseri Felahiye İmar A.Ş. 20.04.2021
        Bilecik 1308 Osmaneli Turizm Gıda San ve Tic. A.Ş. 13.04.2021
        Afyonkarahisar Çobanlar Taş. ve Turz. Tem. İnş. Taah. Tar. Rek. Ve Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. 17.04.2021
        Sivas İmranlı SYDV Pers. Alımı 16.04.2021
        Bursa Mustafakemalpaşa Turz. İşl. Tic. Ltd. Şti. 14.04.2021
        Manisa Akhisar Beld. Pers. A.Ş. 15.04.2021
        Tokat Horoz Tepesi İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 13.03.2021


            Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 14.04.2021
            Karabük Safranbolu Beld. Pers. Ltd. Şti. 16.04.2021
            Ankara Çankaya Beld. Pers. Alımı 16.04.2021
            İstanbul İsper Pers. Yönt. A.Ş. 16.04.2021
            İstanbul İston Tic. A.Ş. 15.04.2021
            İstanbul İSPER Pers. Yönt. A.Ş. 18.04.2021
            Aydın Efebel Pers. Hiz. İnş. Tic. A.Ş. 13.04.2021
            Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. Org. San. Tic. Ltd. Şti. 16.04.2021
            Konya Kulu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.04.2021
            Konya Taşkent Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.04.2021
            Niğde Çamardı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 16.04.2021
            Yalova Sosyal Esenlik Sağlık. Hiz. Yatırımları ve İşl. San. Ve Tic. A.Ş. 13.04.2021
            Yalova Subel Per. Ltd. Şti. 13.04.2021
            Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 16.04.2021
            Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 15.04.2021
            Aydın Zeybek Kreş En. Tur. İnş. Tar. San. ve Tic. A.Ş. 15.04.2021
            Burdur Salda Gölü Turz. Ak. Gıda Tar. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 17.04.2021
            Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 15.04.2021
            Zonguldak Çaybel İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 14.04.2021
            İstanbul Kartursaş San. Tic. A.Ş. 14.04.2021
            Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elekt. Özel Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş. 14.04.2021
            Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı 19.04.2021
            Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.04.2021
            Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 16.04.2021
            Giresun Espiye KHGB 16.04.2021
            Mersin Erdemli Personel A.Ş. 15.04.2021

            İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

            Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

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