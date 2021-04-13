13 Nisan İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından internet üzerinden online şekilde aratılıyor. Bu bağlamda baktığımız zaman milyonlarca vatandaş İŞKUR İş İlanları sayfası üzerinden her gün onlarca duyuruyu inceliyor. Pandemi sürecinin etkileri ile ekonomi zorluğu yaşayan vatandaşlar için bizlerde bu alanda sağlanan iş ilanlarını aktarıyoruz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. İŞKUR İş İlanları üzerinden duyuru ararken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor...
BİNLERCE KAMU PERSONELİ ALINACAK
İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.
İŞKUR ÖZEL SEKTÖR
Beden işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Makineci
Temizlik görevlisi
Ön muhasebeci
Paketleme işçisi
Satış danışmanı
Ambar/depo görevlisi
Forklift operatörü
Lojistik elemanı