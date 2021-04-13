13 Nisan İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından internet üzerinden online şekilde aratılıyor. Bu bağlamda baktığımız zaman milyonlarca vatandaş İŞKUR İş İlanları sayfası üzerinden her gün onlarca duyuruyu inceliyor. Pandemi sürecinin etkileri ile ekonomi zorluğu yaşayan vatandaşlar için bizlerde bu alanda sağlanan iş ilanlarını aktarıyoruz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. İŞKUR İş İlanları üzerinden duyuru ararken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor...