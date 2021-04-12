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    • Memurlar
    • 12.04.2021 10:35
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    • 12.04.2021 10:35
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    66 öğretim üyesi alımı yapacak

    'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Güncel ilanlar arasında 'nin 66 öğretim üyesi alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    Cumhuriyet Üniversitesi 66 öğretim üyesi alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 66 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

    İşte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için istenen belgeler:
    Profesör kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası Doçent kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.
    Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası. Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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