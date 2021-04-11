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    • Memurlar
    • 11.04.2021 07:47
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    • 11.04.2021 07:47
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    KPSS'li ve KPSS şartsız yüzlerce personel alımı! (, hizmetli, mühendis, bilişim personeli, kısmi sözleşmeli alımlar)

    Öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, veteriner ve mühendis unvanlarında personel alınacak. Başvurular, E-Devlet üzerinden yapılıyor. 202, MSÜ 200, 79, GİB 58 sözleşmeli personel, 40 , mühendis alımı, sağlık personeli alımı, kısmi sözleşmeli personel alımı duyuruları yayımladı. Toplamda 734 yeni kamu personeli alımı yayımlana kurumların ilanlarıyla ilgili ayrıntılar ve merak edilenleri sayfamızda verdik. İşte KPSS'li ve KPSS şartsız yüzlerce personel alımı başvuru şartları

    takvim.com.tr
    KPSS'li ve KPSS şartsız yüzlerce personel alımı! Memur alımı, hizmetli, mühendis...

    Kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan sözleşmeli personel, memur alımı duyuruları gelmeye devam ediyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 202, MSÜ 200, Adli Tıp Kurumu 79, GİB 58 sözleşmeli personel, Fatih Belediyesi 40 memur alımı, DSİ mühendis alımı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sağlık personeli alımı, TÜBİTAK kısmi sözleşmeli personel alımı duyuruları yayımladı. Toplamda 734 yeni kamu personeli alımı yayımlana kurumların ilanlarıyla ilgili ayrıntılar ve merak edilenleri sayfamızda verdik. İşte KPSS'li ve KPSS şartsız yüzlerce personel alımı başvuru şartları

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 67 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 67 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. 10 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana başvurular 15 gün boyunca şahsen yapılacak. Başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen özel şartlar ile genel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

    TÜBİTAK'a 77 Kısmi Sözleşmeli Proje Personeli Alınacak

    TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kısmi Süreli Proje Personeli hizmet grubuna 77 personel alımı yapacak. Başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden online yapılacak. Başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da son bulacağı açıklandı.

        MSÜ 200 PERSONEL ALINACAK

        Milli Savunma Üniversitesi'ne Hizmetli, Şoför, Aşçı, Berber, Garson, Terzi-Ütücü, Kaloriferci, Elektrik Mühendisi, Çevre Mühendisi, Veteriner Hekim, Diyetisyen, Tekniker (Harita ve Kadastro, Fotoğraf ve Kamera, Makine, Matbaa , İnşaat, İklimlendirme) , Teknisyen (Marangoz, Metal işleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat) unvanlarında personel alımı yapılacak. Başvurular 21 Nisan'da sona erecek.

        Adli Tıp Kurumu'na 79 Personel Alımı Yapılacak

        Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'na Kimyager, Laborant, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Hizmetli unvanlarında toplam 79 personel alımı yapılacak. Başvurular 12 Nisan'da başlayacak, 22 Nisan 2021 tarihine kadar Adli Tıp Kurumu'nun resmi sayfasından gerçekleştirilecek.

        GİB 58 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak

        Gelir İdaresi Başkanlığı'na sınavla, 58 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmış, ilgili alım için başvuruların 5 Nisan'da başlayacağı, 16 Nisan'da saat 17.30'da sona erecek. GİB Personel alımı için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının http://sinav.gib.gov.tr adresinden alınacak.

        Fatih Belediye Başkanlığı'na 40 Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

        Fatih Belediyesi'ne 40 zabıta memuru alınacak. Başvurular , talep edilen belgelerle birlikte Belediye Başkanlığı'na şahsen yapılacak. Başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da başlayacağı belirtilirken, başvuru yapacak adaylarda KPSS ve lisans mezuniyet şartı aranacak.

            Başvuru Özel Şartları Şu Şekilde ;

            BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

            a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,
            b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
            c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
            d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

            Tüm Detaylara resmi sayfadan erişim sağlanabilir.

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 11 Mühendis Alımı Yapılacak

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne Mühendis alımı için başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da başlayacağı, 7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle sona ereceği kaydedildi. Duyuruda başvuru işlemlerine ilişkin, "Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu'nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." denilirken, adayların KPSS 70 puan şartı ve diğer genel - özel şartları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.
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            Haberler Memurlar KPSS'li ve KPSS şartsız yüzlerce personel alımı! (memur alımı, hizmetli, mühendis, bilişim personeli, kısmi sözleşmeli alımlar)