Kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan sözleşmeli personel, memur alımı duyuruları gelmeye devam ediyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 202, MSÜ 200, Adli Tıp Kurumu 79, GİB 58 sözleşmeli personel, Fatih Belediyesi 40 memur alımı, DSİ mühendis alımı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sağlık personeli alımı, TÜBİTAK kısmi sözleşmeli personel alımı duyuruları yayımladı. Toplamda 734 yeni kamu personeli alımı yayımlana kurumların ilanlarıyla ilgili ayrıntılar ve merak edilenleri sayfamızda verdik. İşte KPSS'li ve KPSS şartsız yüzlerce personel alımı başvuru şartları
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 67 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapılacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 67 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. 10 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana başvurular 15 gün boyunca şahsen yapılacak. Başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen özel şartlar ile genel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.
TÜBİTAK'a 77 Kısmi Sözleşmeli Proje Personeli Alınacak
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kısmi Süreli Proje Personeli hizmet grubuna 77 personel alımı yapacak. Başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden online yapılacak. Başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da son bulacağı açıklandı.