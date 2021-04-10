Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 67 sözleşmeli personel alınacak! Cumhuriyet Üniversitesi iş ilanları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 67 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. İlanda personel alımına ilişkin "Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." bilgilerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen belgeler madde madde aktarıldı.

İşte istenen bazı belgeler:



1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

2) Öğrenim belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir)

3) 2020 KPSS sonuç belgesi

4) Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Çalışma belgesi, çalıştığı unvanı ve tarihleri belirten ıslak imzalı ve mühürlü olarak alınacaktır.

5) Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Sigorta döküm cetvelinde meslek kodunun aranılan nitelikteki unvana göre yatırılmış olması gerekmektedir. (Sigorta

Döküm Cetveli Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)



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