Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürekli işçi alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oluyor. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 9 Nisan'a kadar gerçekleştirilebilecek. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere, İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 9 Nisan'a kadar gerçekleştirilebilecek.