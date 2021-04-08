Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 130 Kadrolu İşçi Alımı Yapılacak

75 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 55 Temizlik Görevlisi Alımı için başvuru yapacak adaylar başvuru genel ve özel şartlarını İŞKUR resmi sayfasından görebilecekleri gibi, İŞKUR internet sayfası üzerinden 9 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 130 kadrolu işçi alımı için İŞKUR üzerinden 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlayan başvuru işlemlerin 9 Nisan 2021 tarihi itibariyle sona erecek.

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