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    • Memurlar
    • 08.04.2021 13:56
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    • 08.04.2021 13:56
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    'li ve KPSS şartsız yüzlerce personel alımı en az ortaöğretim mezunu başvuru şartları nedir? İşte yeni personel alım ilanları

    Kamu müesseselerine en az ortaöğretim mezunlarından personel alımları başladı. Kamu müessese ve kuruluşları bünyesine, değişik kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. puan koşulu istenmeden ve 40-50-60 KPSS koşulu ile yapılan personel alımında müracaat ayrıntıları sayfamızda yer alıyor. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. İşte en az ortaöğretim mezunu KPSS'li ve KPSS şartsız yüzlerce personel alımı başvuru şartları...

    takvim.com.tr
    En az ortaöğretim mezunu KPSS'li ve KPSS şartsız yüzlerce personel alımı

    Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine KPSS puan şartı aranmadan KPSS 40-50 puan şartı ile personel alımı yapılıyor. İlanlara başvurular alınmaya başladı. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir.
    Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar. Kamuya alımlar çeşitli memur kadrolarında ve personel kadrolarında yapılıyor. Kamuya memur , personel ve işçi alımlarında adaylardan farklı nitelikler talep ediliyor.

    Adalet Bakanlığı'na 79 Personel Alımı Yapılacak

    Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Kimyager, Laborant, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen ve Hizmetli unvanlarında 79 personel alınacak. Başvurular Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 12 Nisan'da başlayacak, 22 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

    Gelir İdaresi Başkanlığı'na sınavla, 58 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmış, ilgili alım için başvuruların 5 Nisan'da başlayacağı, 16 Nisan'da saat 17.30'da sona erecek. GİB Personel alımı için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının http://sinav.gib.gov.tr adresinden alınacak.

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 130 Kadrolu İşçi Alımı Yapılacak

    75 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 55 Temizlik Görevlisi Alımı için başvuru yapacak adaylar başvuru genel ve özel şartlarını İŞKUR resmi sayfasından görebilecekleri gibi, İŞKUR internet sayfası üzerinden 9 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecekler.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 130 kadrolu işçi alımı için İŞKUR üzerinden 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlayan başvuru işlemlerin 9 Nisan 2021 tarihi itibariyle sona erecek.

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        Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi'ne Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

        MSÜ'ye 200 personel alımı için başvuru işlemleri 21 Nisan'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi sayfasından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, MSÜ'ye 202 personel alınacağı (Hizmetli, Şoför, Aşçı, Berber, Garson, Terzi-Ütücü, Kaloriferci, Elektrik Mühendisi, Çevre Mühendisi, Veteriner Hekim, Diyetisyen, Tekniker (Harita ve Kadastro, Fotoğraf ve Kamera, Makine, Matbaa , İnşaat, İklimlendirme) , Teknisyen (Marangoz, Metal işleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat) başvuru işlemlerinin 21 Nisan'a kadar süreceği kaydedilmişti. Başvuru işlemleri Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin sayfası üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapılacak. Adaylar, kılavuz ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeye Personel Genel Müdürlüğü'ndeki ilgili ilan sayfası üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabilecekler.

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        Haberler Memurlar KPSS'li ve KPSS şartsız yüzlerce personel alımı en az ortaöğretim mezunu başvuru şartları nedir? İşte yeni personel alım ilanları