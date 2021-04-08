Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine KPSS puan şartı aranmadan KPSS 40-50 puan şartı ile personel alımı yapılıyor. İlanlara başvurular alınmaya başladı. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir.
Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar. Kamuya alımlar çeşitli memur kadrolarında ve personel kadrolarında yapılıyor. Kamuya memur , personel ve işçi alımlarında adaylardan farklı nitelikler talep ediliyor.
Adalet Bakanlığı'na 79 Personel Alımı Yapılacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Kimyager, Laborant, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen ve Hizmetli unvanlarında 79 personel alınacak. Başvurular Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 12 Nisan'da başlayacak, 22 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı'na sınavla, 58 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmış, ilgili alım için başvuruların 5 Nisan'da başlayacağı, 16 Nisan'da saat 17.30'da sona erecek. GİB Personel alımı için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının http://sinav.gib.gov.tr adresinden alınacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 130 Kadrolu İşçi Alımı Yapılacak
75 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 55 Temizlik Görevlisi Alımı için başvuru yapacak adaylar başvuru genel ve özel şartlarını İŞKUR resmi sayfasından görebilecekleri gibi, İŞKUR internet sayfası üzerinden 9 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecekler.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 130 kadrolu işçi alımı için İŞKUR üzerinden 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlayan başvuru işlemlerin 9 Nisan 2021 tarihi itibariyle sona erecek.