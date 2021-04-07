Kızılay yeni personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Nisan ayı için yayımlanmış olan ilana göre Kızılay bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda ve alanlarda ilan yayımladı. Yayımlanmış olan kadrolara en az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilecek olup alım kadroları ve ilanları sayfamızda. Kızılay yayımladığı ilanda KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak. Alımlar Nisan ayı içerisinde yukarıdaki niteliklerde ve kadrolarda yapılacak. Başvurular ise Kızılay Resmi kariyer İnternet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar CV göndererek başvuru yapacak olup başvuru sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Kızılay yayımladığı ilanda KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak. Alımlar Nisan ayı içerisinde yukarıdaki niteliklerde ve kadrolarda yapılacak. Başvurular ise Kızılay Resmi kariyer İnternet adresi üzerinden yapılacak.
NİSAN AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI!
Kızılay Resmi İnternet adresi üzerinde yayımlamış olduğu ilana göre KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak. Söz konusu Nisan ayı ilanlarına göre en az lise mezunu Tercüman alımı yapılacak. Bugün yayımlanmış olan ilanlara göre Tercüman kadrosunda Farsça ve Arapça dillerinde personel alımları yapılacak.