Kızılay yeni personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Nisan ayı için yayımlanmış olan ilana göre Kızılay bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda ve alanlarda ilan yayımladı. Yayımlanmış olan kadrolara en az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilecek olup alım kadroları ve ilanları sayfamızda. Kızılay yayımladığı ilanda KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak. Alımlar Nisan ayı içerisinde yukarıdaki niteliklerde ve kadrolarda yapılacak. Başvurular ise Kızılay Resmi kariyer İnternet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar CV göndererek başvuru yapacak olup başvuru sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.