İŞKUR üzerinden Nisan 2021 ayı itibari ile yayınlana ilanlarda birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 4000 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. İlanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmış olup adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893adresinden ilan numarasını ilgili yere yapıştırıp arama yaparak ilanlara ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür. Adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak alınmaktadır, bu sebeple İŞKUR'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
4.000 TL maaşla İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanları!
4.000 TL maaşla İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanları!