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    • Memurlar
    • 08.04.2021 09:08
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    • 08.04.2021 09:08
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    'dan 4.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanları! İşte İŞKUR başvuru ekranı ve alım yapılacak iller

    'nin hemen hemen birçok ilinden başvurular açıklanmıştır. Buna göre adayların sağlaması gereken başvuru şartları da ilanı veren firmaya göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak ifade edilecek olunursa adayların ilanlara başvurmaları için en az ilköğretim mezunu olma, ilgili yaş aralığında olma, takım çalışmasına uyum sağlayacak, gelişime açık, dikkatli, askerliğini yapmış ya da tecilli, ilgili il ve ilçede ikamet ediyor olma, ilana göre değişmekle birlikte vardiyalı olarak çalışabilme şartları gibi birçok farklı şartı sağlamaları istenebilmektedir.

    takvim.com.tr
    4.000 TL maaşla İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanları!

    İŞKUR üzerinden Nisan 2021 ayı itibari ile yayınlana ilanlarda birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 4000 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. İlanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmış olup adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893adresinden ilan numarasını ilgili yere yapıştırıp arama yaparak ilanlara ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür. Adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak alınmaktadır, bu sebeple İŞKUR'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

    4.000 TL maaşla İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanları!

    4.000 TL maaşla İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanları!

        4.000 TL maaşla İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanları!

        4.000 TL maaşla İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanları!

        İŞKUR 4000 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 4000 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. Online bir şekilde yapılan başvurular için sadece buraya tıklamak yeterli olacak. Ardından gerekli formu doldurmak başvuru için yeterli olacaktır.


        İŞKUR kayıt nasıl oluşturulur?

        İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

        • İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

        • Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.

        İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

        Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

        • İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

            İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

            • Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

            • Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

            • En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

            • Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

            • İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

            • İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

            • "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

            • "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

            • Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
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            Haberler Memurlar İŞKUR'dan 4.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanları! İşte İŞKUR başvuru ekranı ve alım yapılacak iller