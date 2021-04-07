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    • Memurlar
    • 07.04.2021 11:06
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    • 07.04.2021 11:06
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    AB hibesi ile yürütülecek proje için 22 danışman personel alımı yapılacak! İlan yayınlandı

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncel ilanlar arasında hibesi ile yürütülecek proje için 22 danışman personel alım ilanı da yayımlandı.

    AB hibesi ile yürütülecek proje için personel alımı yapılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hibesi ile yürütülecek proje için 22 danışman personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak personelin teknik destek ekibinde olacağı belirtildi.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgilere de yer verildi.

    İşte ilanla ilgili detaylar
    Türkiye'deki mülteciler için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mali Yardım Programı (Facility for Refugees in Turkey - FRIT II) altında, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan IPA 2020/417-895 sayılı Doğrudan Hibe Sözleşmesi ile "En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Artırılması Projesi" uygulanacaktır. Projenin Teknik Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere, proje süresince tam zamanlı 22 (yirmi iki) danışman personelden hizmet alınacaktır.

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