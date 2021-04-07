Tercüman (Farsça) Şartları:

En az lise, tercihen ön lisans ve / veya lisans mezunu,

Ana dil seviyesinde Farsça ve Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,

Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,

MS Office programlarına hakim,

Ekip çalışmasına yatkın,

İletişim becerisi güçlü,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,

Askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli (erkek adaylar için),

Seyahat engeli olmayan ve gerektiğinde diğer illerde de görev alabilecek,