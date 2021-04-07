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    • Memurlar
    • 07.04.2021 08:25
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    • 07.04.2021 08:25
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    6.000 TL maaşla en az lise mezunu Nisan ayı KPSS şartsız personel alımı ilanları yayımladı! İşte başvuru şartları ve kadrolar

    yeni personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Nisan ayı için yayımlanmış olan ilana göre Kızılay bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda ve alanlarda ilan yayımladı. Yayımlanmış olan kadrolara en az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilecek olup alım kadroları ve ilanları sayfamızda. Kızılay yayımladığı ilanda KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak. Alımlar Nisan ayı içerisinde yukarıdaki niteliklerde ve kadrolarda yapılacak. Başvurular ise Kızılay Resmi kariyer İnternet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar CV göndererek başvuru yapacak olup başvuru sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kızılay en az lise mezunu Nisan ayı KPSS şartsız personel alımı ilanları yayımladı!

    Kızılay Personel Alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre Kızılay bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere KPSS siz personel alacak. Kızılay Resmi İnternet adresi üzerinde yayımlamış olduğu ilana göre KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak. Söz konusu Nisan ayı ilanlarına göre en az lise mezunu Tercüman alımı yapılacak. Bugün yayımlanmış olan ilanlara göre Tercüman kadrosunda Farsça ve Arapça dillerinde personel alımları yapılacak.

    BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

    Kızılay yayımladığı ilanda KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak. Alımlar Nisan ayı içerisinde yukarıdaki niteliklerde ve kadrolarda yapılacak. Başvurular ise Kızılay Resmi kariyer İnternet adresi üzerinden yapılacak.

    NİSAN AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI!

    Kızılay Resmi İnternet adresi üzerinde yayımlamış olduğu ilana göre KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak. Söz konusu Nisan ayı ilanlarına göre en az lise mezunu Tercüman alımı yapılacak. Bugün yayımlanmış olan ilanlara göre Tercüman kadrosunda Farsça ve Arapça dillerinde personel alımları yapılacak.

        Tercüman (Farsça) Şartları:

        En az lise, tercihen ön lisans ve / veya lisans mezunu,

        Ana dil seviyesinde Farsça ve Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,

        Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,

        MS Office programlarına hakim,

        Ekip çalışmasına yatkın,

        İletişim becerisi güçlü,

        Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

        Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,

        Askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli (erkek adaylar için),

        Seyahat engeli olmayan ve gerektiğinde diğer illerde de görev alabilecek,

        Tercüman (Arapça) Şartları:

        En az ön lisans mezunu,

        Ana dil seviyesinde Arapça konuşabilen tercihen okuma ve yazma becerisine sahip,

        Ana dil seviyesinde Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,

        Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,

        MS Office programlarına hakim,

        Ekip çalışmasına yatkın,

        İletişim becerisi güçlü,

        Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

        B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,

        Askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli (erkek adaylar için),

        Seyahat engeli olmayan ve gerektiğinde diğer illerde de görev alabilecek,

        BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDEN DİĞER KADROLAR:

        Mali İşler Asistanı

        Bilgi Yönetim Merkezi Uzmanı

        Proje Yönetim Uzmanı

        Şube İzleme ve Raporlama Uzmanı

        Şube Kapasite Geliştirme Uzmanı

        Metin Yazarı

        Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi (Arşiv)

        Stajyer (Stajyer2021)

        Doktor (Doktor 2018)

        Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı

        Reporting Team Leader (Raporlama Takım Lideri)

        Çağrı Merkezi Operatörü

        BAŞVURU ADRESİ

        https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx
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        Haberler Memurlar 6.000 TL maaşla Kızılay en az lise mezunu Nisan ayı KPSS şartsız personel alımı ilanları yayımladı! İşte başvuru şartları ve kadrolar