Kızılay Personel Alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre Kızılay bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere KPSS siz personel alacak. Kızılay Resmi İnternet adresi üzerinde yayımlamış olduğu ilana göre KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak. Söz konusu Nisan ayı ilanlarına göre en az lise mezunu Tercüman alımı yapılacak. Bugün yayımlanmış olan ilanlara göre Tercüman kadrosunda Farsça ve Arapça dillerinde personel alımları yapılacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Kızılay yayımladığı ilanda KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak. Alımlar Nisan ayı içerisinde yukarıdaki niteliklerde ve kadrolarda yapılacak. Başvurular ise Kızılay Resmi kariyer İnternet adresi üzerinden yapılacak.
NİSAN AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI!
Kızılay Resmi İnternet adresi üzerinde yayımlamış olduğu ilana göre KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacak. Söz konusu Nisan ayı ilanlarına göre en az lise mezunu Tercüman alımı yapılacak. Bugün yayımlanmış olan ilanlara göre Tercüman kadrosunda Farsça ve Arapça dillerinde personel alımları yapılacak.