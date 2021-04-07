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    • Memurlar
    • 08.04.2021 09:12
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    • 08.04.2021 09:12
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    5000 TL maaşla 2021 Nisan ayı zabıta alımı ilanları açıklandı! Zabıta nasıl olunur? Zabıta olma başvuru şartları nelerdir?

    Zabıta alım istihdamı sağlamak için belediyeler zabıta alımı ilanlarını dönem dönem yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar bu ilanlara başvuru yaparak başvurular sonucunda sözlü mülakata çağırılıyorlar. Sözlü mülakattan yeterli puanı alanlar, puanı da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor. Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.

    takvim.com.tr
    2021 Nisan ayı 5000 TL maaşla zabıta alımı ilanları açıklandı!

    Şehir ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyen kişiler için zorunlu koşullar ve yayınlanan zabıta alım duyurularını haberimizde bulabilirsiniz. Alakalı belediyelerin hudutları içerisinde yasayla tanımlanan emir ve yasaklar güzergahında muhtelif sorgulamalar yapan devlet memurlarına zabıta ismi veriliyor. Takvim.com.tr olarak okurlarımıza zabıta memuru nasıl olunur? Zabıta memuru olma koşulları nelerdir? gibi cevapları haberimizde derledik. Zabıta olmak için öncelikle devlet tarafından yapılan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Yayınlanan zabıta alım ilanlarında gerekli KPSS puanı ile ilgili değişiklikler olabilmektedir.

    2021 Nisan ayı 5000 TL maaşla zabıta alımı ilanları açıklandı!

    Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021

    İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021

    İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.04.2021

    Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

        Zabıta olma genel şartları

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar.

        25 yaşını doldurmamış olan adaylar.

        Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar.

        Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar.

        Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar.

        Erkek adaylar için askerlikle İlişkisi Bulunmayan adaylar.

        En az lise mezunu olan adaylar.

        Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar.

        Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.

        Zabıta olmak için asgari eğitim düzeyinin lise ve dengi olması yeterlidir. Zabıta olmak için KPSS'den alınması gereken puan alt sınırı her alım ilanında belirtiliyor

        Zabıta ne demek?

        Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.
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        Haberler Memurlar 5000 TL maaşla 2021 Nisan ayı zabıta alımı ilanları açıklandı! Zabıta nasıl olunur? Zabıta olma başvuru şartları nelerdir?