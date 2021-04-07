5000 TL maaşla 2021 Nisan ayı zabıta alımı ilanları açıklandı! Zabıta nasıl olunur? Zabıta olma başvuru şartları nelerdir?

Şehir ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyen kişiler için zorunlu koşullar ve yayınlanan zabıta alım duyurularını haberimizde bulabilirsiniz. Alakalı belediyelerin hudutları içerisinde yasayla tanımlanan emir ve yasaklar güzergahında muhtelif sorgulamalar yapan devlet memurlarına zabıta ismi veriliyor. Takvim.com.tr olarak okurlarımıza zabıta memuru nasıl olunur? Zabıta memuru olma koşulları nelerdir? gibi cevapları haberimizde derledik. Zabıta olmak için öncelikle devlet tarafından yapılan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Yayınlanan zabıta alım ilanlarında gerekli KPSS puanı ile ilgili değişiklikler olabilmektedir.
2021 Nisan ayı 5000 TL maaşla zabıta alımı ilanları açıklandı!
Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021