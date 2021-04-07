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    • Memurlar
    • 07.04.2021 15:41
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    • 07.04.2021 15:52
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    . Dönem mülakatları ne zaman? 21 POMEM sınav yerleri belli oldu mu? ile PA 27. dönem polis alımı...

    . Dönem sınavları ne zaman? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. 27. Dönem POMEM 8 bin polis alımı alacağının öğrenilmesinin ardından yüzbinlerce aday ve tarafından gelen duyuruları merakla takip ediyor. 8-24 Aralık tarihleri arasında başvurularını yapan vatandaşlar 27. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

    27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman?

    POMEM sınavı ne zaman 2021? 27. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi mi? POMEM 8 bin polis alımı ile ilgili bir gelişme var mı, sınav tarihleri belirlendi mi? Polis olmak isteyen ve başvurularını yapmış olan vatandaşların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bilindiği üzere 8 - 24 Aralık tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından sağlık kontrolleri yapılmıştı. Sınvlar fiziki yeterlilik olarak yapılacak.

    Sınav tarihleri ise henüz belirlenmedi. Tarih açıklaması geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    SINAV ESASLARI

    Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

    İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

        ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

        Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

        FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

        Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
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        Haberler Memurlar 27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2021 POMEM sınav yerleri belli oldu mu? EGM ile PA 27. dönem polis alımı...