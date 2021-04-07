POMEM sınavı ne zaman 2021? 27. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi mi? POMEM 8 bin polis alımı ile ilgili bir gelişme var mı, sınav tarihleri belirlendi mi? Polis olmak isteyen ve başvurularını yapmış olan vatandaşların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilindiği üzere 8 - 24 Aralık tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından sağlık kontrolleri yapılmıştı. Sınvlar fiziki yeterlilik olarak yapılacak.
Sınav tarihleri ise henüz belirlenmedi. Tarih açıklaması geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.