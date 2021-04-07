2021 Nisan ayı 5000 TL maaşla zabıta alımı ilanları açıklandı! Zabıta nasıl olunur? Zabıta olma başvuru şartları nelerdir?

Zabıta alım istihdamı sağlamak için belediyeler zabıta alımı ilanlarını dönem dönem yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar bu ilanlara başvuru yaparak başvurular sonucunda sözlü mülakata çağırılıyorlar. Sözlü mülakattan yeterli puanı alanlar, KPSS puanı da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor. Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.
2021 Nisan ayı 5000 TL maaşla zabıta alımı ilanları açıklandı!
Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021