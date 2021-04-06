MSB Kara Kuvvetleri sözleşmeli er başvuru formu: 2021 KKK sözleşmeli er başvuru şartları neler? Maaş ve mesai saatleri...

Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? 2021 MSB sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 200 sözleşmeli er alımı için başvuru şartları ve başvuru yolları merak ediliyor. Tarih ve şart duyurusu Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Peki, 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak gerçekleştirecekler. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4'tebulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edecekler.
BAŞVURU TARİHLERİ!
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacak.
Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir.