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    • Memurlar
    • 06.04.2021 10:35
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    • 06.04.2021 10:36
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    Kara Kuvvetleri sözleşmeli er başvuru formu: 2021 KKK sözleşmeli er başvuru şartları neler? Maaş ve mesai saatleri...

    Gündemde '2021 sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır?' Sorusu araştırılıyor. MSB tarafından yayınlanan ilanda, sözleşmeli er olarak bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşlar için başvuru döneminin açıldığı belirtildi. En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu adayların başvurabileceği sözleşmeli er alımı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Alım yapılacak kişi sayısı 200 olacak. Peki, ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MSB Kara Kuvvetleri sözleşmeli er başvuru formu: 2021 KKK sözleşmeli er başvuru şartları neler? Maaş ve mesai saatleri...

    Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? 2021 MSB sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 200 sözleşmeli er alımı için başvuru şartları ve başvuru yolları merak ediliyor. Tarih ve şart duyurusu Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Peki, 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

    SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak gerçekleştirecekler. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4'tebulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edecekler.

    BAŞVURU TARİHLERİ!

    Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacak.

    Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir.

        SÖZLEŞMELİ ER ŞARTLARI NELERDİR?

        (1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

        (2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

        (3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),

        Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),

        4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

        (5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

        (6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

        (7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

        (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

        (b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

        (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

        (8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

        (9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

        (10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

        11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

        (12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

        (13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

        (14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

        UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

            SINAVLAR NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

            Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.

            2021 SÖZLEŞMELİ ER-ERBAŞ MAAŞI NE KADAR?

            1. Hizmet yılı maaşı; 2.500 – 4.400 ikramiye - 8.512,75
            2. Hizmet yılı maaşı; 2.550 – 4.490 ikramiye - 17.025,50
            3. Hizmet yılı maaşı; 2.700 – 4.550 ikramiye - 33.915,88

            4. Hizmet yılı maaşı; 2.770 – 4.640 ikramiye - 42.293,51
            5. Hizmet yılı maaşı; 2.820 – 4.720 ikramiye - 50.671,14
            6. Hizmet yılı maaşı; 2.850 – 4.800 ikramiye - 59.048,77
            7. Hizmet yılı maaşı; 2.940 – 4.900 ikramiye - 84.181,65

            Sözleşmeli er ve erbaşlar maaşlarının dışında yıllık olarak ikramiye alırlar. Bu ikramiye miktarı görev yaptıkları yıla göre belirlenir.
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