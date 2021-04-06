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    • 06.04.2021 09:26
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    • 06.04.2021 09:26
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    Altınbaşak Belediyesi'nden ilk defa atanmak üzere Zabıta memuru alım ilanı

    Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan ilanla Altınbaşak Belediyesi'ne zabıta memuru alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak zabıta memurlarına ilişkin aranan şartlara da yer verildi.

    Adaylar dikkat! Zabıta memuru alınacak
    Altınbaşak Belediyesi'ne zabıta memuru alınacağı açıklandı. İlanda, memur alımına ilişkin "Altınbaşak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." bilgilerine yer verildi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen belgeler madde madde aktarıldı.

    İşte istenen bazı belgeler:

    Sınava girmek isteyen adaylar, www.altinbasak.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
    Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
    a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
    b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)
    c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
    d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
    e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
    f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
    g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
    h) Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

    Memur alımına ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın

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