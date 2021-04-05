BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 23:59'a kadar kabul edilecektir. Sadece cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

UYRUK: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

YAŞ: 03.05.2021 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (03.05.1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)

ASKERLİK: Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken Ağustos 2022 celp dönemine kadar tecil ettirmiş olmak.

EĞİTİM: Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen ve linkte yer alan bölümlerinden mezun olmak.

SAĞLIK DURUMU: Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

* Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.

* Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.

!! Daha önce, Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin Değerlendirme Merkezi aktiviteleri veya mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

YABANCI DİL: İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek ve linkte yer alan sertifikalardan birine sahip olmak.

(Tüm aşamalarda başarılı olarak işe başlamaya hak kazananların, 22.03.2021 tarihinden sonra katıldığı ve beklenen asgari puanı aldığı sınavın ücreti, Bankamızca karşılanacaktır.)